Clipe de Daniela Mercury contra a censura tem 133 mil dislikes

Daniela Mercury e Caetano Veloso durante a gravação do clipe de 'Proibido o Carnaval' Crédito: Celia Santos/Divulgação

O clipe da música "Proibido o Carnaval", de Daniela Mercury e Caetano Veloso, foi lançado na última terça (5) e dividiu opiniões. No YouTube, o clipe tem mais de 60 mil likes, mas em contrapartida, mais de 133 mil dislikes.

Segundo os comentários da publicação, o motivo da reação negativa é a letra da música, que faz referência à frase da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, de que "meninos usam azul, e meninas, rosa".

Além disso, a letra cita a censura, utiliza o trecho "é proibido proibir", de música de Caetano com a banda Os Mutantes, e traz a expressão "sair do armário", em referência à comunidade LGBT+.