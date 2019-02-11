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MÚSICA

Clipe de Daniela Mercury contra a censura tem 133 mil dislikes

'Proibido o Carnaval' é canção da artista com Caetano Veloso

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:31

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:31

Daniela Mercury e Caetano Veloso durante a gravação do clipe de 'Proibido o Carnaval' Crédito: Celia Santos/Divulgação
O clipe da música "Proibido o Carnaval", de Daniela Mercury e Caetano Veloso, foi lançado na última terça (5) e dividiu opiniões. No YouTube, o clipe tem mais de 60 mil likes, mas em contrapartida, mais de 133 mil dislikes.
Segundo os comentários da publicação, o motivo da reação negativa é a letra da música, que faz referência à frase da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, de que "meninos usam azul, e meninas, rosa".
Além disso, a letra cita a censura, utiliza o trecho "é proibido proibir", de música de Caetano com a banda Os Mutantes, e traz a expressão "sair do armário", em referência à comunidade LGBT+.
Na canção, a dupla canta: "Iemanjá lá no Sul, vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta deste armário, que não tem censura para me segurar".

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