Cinema itinerante nas praias durante o verão capixaba

Cinema montado na Praia do Morro em edições anteriores do festival Crédito: Tato Hauer

Um caminhão que se transforma em uma tela de cinema de oito metros de largura e cinco de altura estará rodando pelo litoral do Espírito Santo a partir deste sábado (19) até o dia 2 de fevereiro. Junto com tapete vermelho e cadeiras ao ar livre, ele será usado para exibir peças audiovisuais do 25º festival de Cinema de Vitória Itinerante.

Em sua primeira parada, o circuito vai levar o filme “Benzinho”, de Gustavo Pizzi, e a série infantil “Irmão do Jorel”, do capixaba Juliano Enrico, à Praia do Morro, em Guarapari. Em seguida segue para Linhares, Aracruz e São Mateus.

A produtora executiva do festival, Larissa Delbone, conta que a escolha dos filmes seguiu critérios de leveza e ter atmosfera “solar”.

“Sempre escolhemos filmes de classificação livre ou de até 12 anos, que tenham o frescor do verão e que envolva famílias e turistas. A escolha do ‘Benzinho’ partiu de uma curadoria interna. O longa tem um apelo emocional por tratar da relação familiar, do ninho vazio… Já o ‘Irmão do Jorel’ será um episódio inédito para o festival. É uma parceria antiga e é um produto pensado e produzido por um capixaba”, conta Larissa.

SAO PAULO CADERNO 2 Animação 'Irmão do Jorel' FOTO DIVULGACAO Crédito: Divulgação

Com a 25ª edição do festival na estrada, Larissa afirma que essa é uma das edições mais felizes. “Completar 25 festivais é muito simbólico. Encerramos um ciclo e abrimos um novo. Nesses anos, levantamos a bandeira de que a cultura precisa ser acessível e descentralizada, quanto mais popular é melhor. É um evento que já está no calendário das pessoas”, pondera.

A produtora ainda descreve o sentimento de levar o cinema para lugares sem salas de exibição. “Nós esperamos que o público tenha a sensação de estar em uma sala de cinema de verdade, que saiam inebriado pela magia do cinema”, revela.

Abertura

A abertura do festival será no sábado (19), às 19 horas, em frente ao hotel Quatro Estações, na Praia Morro, em Guarapari, com apresentação do ator Maurício Mattar – um verdadeiro evento de verão.

A música fica por conta do Batuqdellas, grupo formado por 40 mulheres ritmistas, que fará o primeiro show do ano já em clima de carnaval. A produtora Lara Toledo conta que o grupo traz novidades como vozes e instrumentos de corda.

A bateria BatuQdellas é formada só por mulheres Crédito: BatuQdellas/Divulgação

“É um prazer enorme participar do festival. Estamos bem animadas. Ele já tem uma história e poderemos levar samba para turistas e moradores”, diz.

Em seguida será exibido o episódio “A Pipa Ideal”, da 3ª temporada da série “Irmão do Jorel”, e, na sequência é a vez do elogiado “Benzinho”, que conta a história de uma mãe que vê a vida mudar quando o filho mais velho resolve ir jogar handebol na Alemanha. O elenco tem nomes como Adriana Esteves, Otávio Müller e Karine Teles e pelo ator grego radicado no Espírito Santo, Konstantinos Sarris.

Circulação

Com estreia no Festival de Sundance, nos EUA, a película já passou por mais de 30 festivais nacionais e internacionais, onde acumulou premiações. Ao C2, o diretor Gustavo Pizzi falou sobre a experiência de ter o filme circulando em um festival itinerante.

“O filme ser exibido dessa maneira é muito importante para termos o retorno das pessoas”, analisa Gustavo.

Sobre a temática do filme, Pizzi conta que ela começou a ser pensada quando os filhos nasceram. A partir disso, a obra trabalha o protagonismo feminino dentro de um contexto de invisibilidade.

Benzinho Crédito: VITRINE FILMES

“O ‘Benzinho’ fala de pessoas invisíveis, em especial de mulheres invisíveis. Todo trabalho insano que sempre fizeram e ninguém deu importância. O trabalho doméstico, com o filho, o trabalho dentro de casa... É nesse contexto que Irene se insere. O ‘Benzinho’ é a história das pessoas que ficam, a história dessa mãe que fica e, no geral, não se vê a história dela ser contada”, acrescenta.