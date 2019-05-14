Centro de Vitória recebe lançamento duplo de livro de poesias

Vitória. As obras foram contempladas por edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e cada exemplar de "Labirinto Mínimo", de Fernanda Tatagiba, e "Calor: Outro", de Getúlio Souza, será vendido por R$ 20. Dois novos livros de poesia serão lançados nesta quinta-feira (16) na loja Thelema, na Rua Gama Rosa, em. As obras foram contempladas por edital dae cada exemplar de, de, e, de, será vendido por R$ 20.

Getúlio explica que se inspirou na linguagem para escrever sua coletânea de poesias. Alguns dos textos têm até mais de 20 anos, mas ele decidiu fazer um compilado depois de uma experiência pessoal enquanto escrevia a dissertação do próprio mestrado. "Fui a fundo analisando as palavras e vi que é um mundo bem amplo a forma como as classificamos, como personificamos tudo com elas e acho que é sempre um contato caracterizado por tensão, no mais amplo sentido da palavra", começa, indicando que quis retratar as palavras e a relação da língua com o ser humano na obra.

O escritor capixaba Getúlio Souza Crédito: Divulgação

Segundo ele, a intenção era mostrar a maior parte possível das facetas de como nós usamos as palavras para tudo e o que elas representam. "E isso tudo nas mais variadas situações: seja quando falamos de algum ente que morreu, de alguém que gostamos muito, de um amor do passado... Acredito que também essa tensão é sempre negativa. Há momentos em que essa relação é positiva, sim", reitera.

A gente escreve e fala para não morrer. A palavra nos dá essa experiência de eternidade, de ser um ato de passagem Getúlio Souza, escritor

METALINGUAGEM

O escritor destaca que brincou bastante com a metalinguagem nas cerca de 70 poesias que o livro de 84 páginas possui. "Algumas poesias são só frases que brincam com imagens. Outros têm páginas maiores e mais texto... São diversos e retratam fases diferentes, também", conclui.

"Não sei como as pessoas vão receber a obra, acho que sou o meu pior crítico (risos). Mas a intenção é sempre a melhor. Tive boas respostas de pessoas que viram um pouco do trabalho e opiniões que representam muito para mim, então estou feliz e realizado", finaliza.

SERVIÇO

Lançamento duplo de livros no Centro de Vitória

Obras: "Labirinto Mínimo", de Fernanda Tatagiba, e "Calor: Outro", de Getúlio Souza

Local: Loja Thelema (Rua Gama Rosa, Centro de Vitória)

Data: 16 de maio de 2019 (quinta-feira), a partir das 19h