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FOLIA

Carnaval de Vitória: começa entrega de pulseiras para mesas e camarotes

Braceletes serão entregues até nesta sexta-feira (15), no Mercado São Sebastião

Publicado em 

13 fev 2019 às 21:27

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 21:27

14/02/2019 - Entrega das pulseiras para o setor K e camarotes no Sambão do Povo Crédito: Divulgação/Criar Comunicação
Teve início nesta quinta-feira (14) a entrega das pulseiras para o Carnaval de Vitória. O Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital capixaba, é o ponto de entrega dos braceletes para entrada no setor K - o das mesas -, além dos camarotes particulares do Carnaval de Vitória 2019.
Logo pela manhã, a movimentação foi tranquila. Segundo a Eco Eventos, o publico está comparecendo aos poucos, uma vez que o prazo é de dois dias para a entrega. 
O horário de retirada é das 9h às 17h, e se repete na sexta-feira (15). Segundo produtora, já foram entregues mais de 60% das pulseiras relativas às vendas totais de mesas e camarotes particulares.
Quem ainda não tirou, deve ficar atento pois é preciso levar o contrato com o voucher recebido no ato da compra, junto com um documento pessoal. Caso o titular do contrato não possa ir até o local, deverá fazer uma procuração com firma reconhecida da pessoa que for buscar.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Ecos Eventos no tel.:(27) 3327 2200
Desfiles
Os desfiles das Escolas de Samba de Vitória acontecem nos dias 21,22 e 23 de fevereiro no Sambão do Povo, que fica na Rua Dário de Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Na quinta-feira, dia 21, se apresentam as escolas Mocidade Serrana, Mocidade da Praia, União Jovem de Itacibá e Independente de Eucalipto.
Na sexta-feira, dia 22, as escolas Andaraí; Barreiros; Rosas de Ouro; Independente de São Torquato; Chega Mais; Tradição Serrana; Chegou o que Faltava e Império de Fátima. No sábado, 23, finalizam o Carnaval as escolas Imperatriz do Forte; Unidos da Piedade; Mocidade Unida da Glória; Pega no Samba; Independente de Boa Vista; Novo Império e Unidos de Jucutuquara.
Ordem dos Desfiles – LIESES
Quinta (21/02/2019)
1. Mocidade Serrana
2. Mocidade da Praia
3. União Jovem de Itacibá
4. Independente de Eucalipto
Sexta (22/02/2019)
1. Andaraí
2. Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Independente de São Torquato
5. Chega Mais
6. Tradição Serrana
7. Chegou o que Faltava
8. Império de Fátima
Ordem dos desfiles - LIEGES
Sábado (23/02/2019)
1. Imperatriz do Forte;
2. Piedade;
3. Mocidade Unida da Glória (MUG);
4. Pega no Samba;
5. Boa Vista;
6. Novo Império;
7. Jucutuquara

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