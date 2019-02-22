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GUIA DO FOLIÃO

Carnaval 2019: Unidos de Barreiros promete bom desempenho no Sambão

Com 1,2 mil componentes, escola é a segunda a encarar o sinal verde nesta sexta-feira (22)

Publicado em 

22 fev 2019 às 16:59

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 16:59

Barreiros veio com muito energia e simpatia para a avenida Crédito: Marcelo Prest
Sob o enredo “É tempo de amar”, a Unidos de Barreiros é a segunda a encarar o sinal verde nesta sexta-feira (22), e promete um bom desempenho na avenida para este carnaval. 
“A Barreiros vai fazer um grande desfile, pois ficamos devendo no ano passado. Estamos com um visual lindo e as fantasias vão surpreender”, diz o presidente Jadilson Luiz Damascena, o Didilson.
Ficha técnica
Cores: vermelho e branco.
Comunidade: Maruípe, Vitória.
Fundação: 1972.
Títulos: não tem.
Presidente: Jadilson Luiz Damascena.
Componentes: 1,2 mil.
Alas: 17.
Alegorias: 2.
CANTE
"É tempo de amar"
Chegou Barreiros... Chegou
O amor verdadeiro que me conquistou
Ecoa no ar...
É tempo de amar!
Brilhou...
Clareando a imensidão
Um incandescente coração
Anunciando a nova era!
Quem dera um mundo de paz e amor
Desejo do criador
Semeando em cada ser
O mais puro sentimento
Mensagem divina a florescer
Em comunhão, a sua essência
Para cada irmão, que o bem prevaleça
Bombas e guerras nunca mais
Oh Deus pai, iluminai
No espelho eu vi refletir
A bela imagem a me seduzir
Da arte a inspiração
Sou romântico sonhador
Será realidade ou ilusão?
A verdadeira paixão
O meu encanto a razão do meu viver
Vermelho e branco, eu amo você
Canta São Cristóvão, canta: faz o sambão enlouquecer

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