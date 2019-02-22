Carnaval 2019: Unidos de Barreiros promete bom desempenho no Sambão

Barreiros veio com muito energia e simpatia para a avenida Crédito: Marcelo Prest

Sob o enredo “É tempo de amar”, a Unidos de Barreiros é a segunda a encarar o sinal verde nesta sexta-feira (22), e promete um bom desempenho na avenida para este carnaval.

“A Barreiros vai fazer um grande desfile, pois ficamos devendo no ano passado. Estamos com um visual lindo e as fantasias vão surpreender”, diz o presidente Jadilson Luiz Damascena, o Didilson.

Ficha técnica

Cores: vermelho e branco.

Comunidade: Maruípe, Vitória.

Fundação: 1972.

Títulos: não tem.

Presidente: Jadilson Luiz Damascena.

Componentes: 1,2 mil.

Alas: 17.

Alegorias: 2.

CANTE

"É tempo de amar"

Chegou Barreiros... Chegou

O amor verdadeiro que me conquistou

Ecoa no ar...

É tempo de amar!

Brilhou...

Clareando a imensidão

Um incandescente coração

Anunciando a nova era!

Quem dera um mundo de paz e amor

Desejo do criador

Semeando em cada ser

O mais puro sentimento

Mensagem divina a florescer

Em comunhão, a sua essência

Para cada irmão, que o bem prevaleça

Bombas e guerras nunca mais

Oh Deus pai, iluminai

No espelho eu vi refletir

A bela imagem a me seduzir

Da arte a inspiração

Sou romântico sonhador

Será realidade ou ilusão?

A verdadeira paixão

O meu encanto a razão do meu viver

Vermelho e branco, eu amo você