Carnaval 2019: Tradição Serrana coloca a liberdade do negro em pauta

Componentes da Escola Tradição Serrana da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Sexta agremiação a se apresentar nesta sexta-feira (22), no Sambão do Povo, em Vitória, a Tradição Serrana cantará o enredo “No grito ecoou... no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou”, em busca de uma vaga no desfile de sábado.

Entre os diferenciais da agremiação está a presença de um rei de bateria, cargo ocupado por Yohji Leão, que sai ao lado da rainha Leidi Oliveira e da madrinha japonesa Kouko.

Ficha técnica

Cores: azul e branco.

Comunidade: Feu Rosa, Serra.

Fundação: 2000.

Presidente: João Vitor (Vitinho).

Componentes: 800.

Alas: 16.

Alegorias: 2.

Rainha de bateria: Leidi Oliveira.

CANTE

"No grito ecoou, no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou"

Eu era menino ainda me lembro

Das histórias das que vovô contava

Sentado no banco e cachimbava

No calor da fogueira, e a lua cheia clareava

Falava de nossos ancestrais da vida dura do tempo do cativeiro

Gemia na chibata do feitor

Tempos de lamento e dor sangue na pele de nosso bravo guerreiro

Em destacada pequenina, entre as ruínas do antigo casarão

Era senzala das mulheres parideiras geravam filhos para servir de escravidão

O céu todo estrelado, noite fria São João

Irmandade entrelaçada, dançam com satisfação

Tá nascendo um negro livre

Um grito forte ecoou

Com alegria e esperança, enfim brotou

Taquaraçu...

Já não tem mais casca de coco no terreiro

Hoje o progresso aqui chegou, se transformou em um grande polo cafeeiro

Vou tocar tambor de congo, também vou casaquear

E na puxada do mastro de São Benedito louvar

Arraial virou cidade, nosso querido Fundão

Feriado no lugar todos vão comemorar

As festas de São Sebastião

Eu vou que vou para um mundo real

Ficção, realidade, vou levantando o astral

Irradiante e soberana na avenida

Sou Tradição Serrana com muito orgulho