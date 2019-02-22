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GUIA DO FOLIÃO

Carnaval 2019: Tradição Serrana coloca a liberdade do negro em pauta

Entre os diferenciais da agremiação está a presença de um rei de bateria

Publicado em 

22 fev 2019 às 17:35

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 17:35

Componentes da Escola Tradição Serrana da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Sexta agremiação a se apresentar nesta sexta-feira (22), no Sambão do Povo, em Vitória, a Tradição Serrana cantará o enredo “No grito ecoou... no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou”, em busca de uma vaga no desfile de sábado.
Entre os diferenciais da agremiação está a presença de um rei de bateria, cargo ocupado por Yohji Leão, que sai ao lado da rainha Leidi Oliveira e da madrinha japonesa Kouko.
Ficha técnica
Cores: azul e branco.
Comunidade: Feu Rosa, Serra.
Fundação: 2000.
Presidente: João Vitor (Vitinho).
Componentes: 800.
Alas: 16.
Alegorias: 2.
Rainha de bateria: Leidi Oliveira.
CANTE
"No grito ecoou, no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou"
Eu era menino ainda me lembro
Das histórias das que vovô contava
Sentado no banco e cachimbava
No calor da fogueira, e a lua cheia clareava
Falava de nossos ancestrais da vida dura do tempo do cativeiro
Gemia na chibata do feitor
Tempos de lamento e dor sangue na pele de nosso bravo guerreiro
Em destacada pequenina, entre as ruínas do antigo casarão
Era senzala das mulheres parideiras geravam filhos para servir de escravidão
O céu todo estrelado, noite fria São João
Irmandade entrelaçada, dançam com satisfação
Tá nascendo um negro livre
Um grito forte ecoou
Com alegria e esperança, enfim brotou
Taquaraçu...
Já não tem mais casca de coco no terreiro
Hoje o progresso aqui chegou, se transformou em um grande polo cafeeiro
Vou tocar tambor de congo, também vou casaquear
E na puxada do mastro de São Benedito louvar
Arraial virou cidade, nosso querido Fundão
Feriado no lugar todos vão comemorar
As festas de São Sebastião
Eu vou que vou para um mundo real
Ficção, realidade, vou levantando o astral
Irradiante e soberana na avenida
Sou Tradição Serrana com muito orgulho
Tô que tô feliz da vida

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