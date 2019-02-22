Carnaval 2019: Pega no Samba conta a história da bailarina Lenira Borges

Quarta escola a se apresentar neste sábado (23), a Pega no Samba decidiu homenagear um ícone do balé local com o enredo “Lenira Borges: uma vida para a Dança”. A agremiação da comunidade de Consolação, em Vitória, terá 17 alas, quatro alegorias, um tripé e 1.230 componentes.
O carnavalesco Douglas Palluzzo lançou mão de fantasias ricas em cores e com bastante brilho. “A gente quer um carnaval mais claro, quer brincar com as cores. Esse ano a Pega vai surpreender.”
A madrinha Fabíola de Paula vai estrear ao lado da rainha Júlia Gabriela. As duas saem à frente da Locomotiva de Consolação. “A comunidade me recebeu com muito carinho, diz Fabíola.
Ficha técnica
Cores: azul, vermelho e branco
Comunidade: Consolação, Vitória
Fundação: 1976
Títulos: não possui no Grupo Especial
Presidente: Sandro Rosa
Componentes: 1,2 mil
Alas: 17
Alegorias: 4
Rainha de bateria: Julia Gabriela
CANTE
"Lenira Borges: uma vida para a dança"
Compositores: Almeida Junior, Almir Cruz, Antonio Conceição, Breno Almeida, Gabriel do Cavaco, Jean Brito, Junior Oliveira, Neyzinho do Cavaco, Tuninho Azevedo, Wescley Alves
Batam palmas que a estrela já chegou
Traz o brilho estampado no olhar
Hoje o Pega no Samba é todo amor
Um canto que ecoa pelo ar
A expressão corporal irradia
Os movimentos, as vibrações
Na escola cultural da vida
Sua trajetória foi nas pontas dos pés
Na galeria és eternizada
Trouxe alegria, sonhos e emoções
Os seus passos o seu pai direcionou
Estudou com a grande mestra
E com o palco se encantou
Nas asas brilhantes voou, voou
As loucuras de Quixote, Dulcinéia incorporou
O lago dos cisnes, amor e paixão
No quebra nozes, encanto e sedução
Gira, bailarina
Divina, fez a corte bailar
Com elegância e suave leveza
No salão de Versalhes
Teve o dom de encantar
A dança é sua arte
Faz o encontro do corpo e a alma
Lenira Borges te vejo a brilhar
Hoje eu canto e vou te abraçar
Tu és o meu cantar