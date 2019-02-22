Carnaval 2019: Pega no Samba conta a história da bailarina Lenira Borges

Crédito: Vitor Jubini

Quarta escola a se apresentar neste sábado (23), a Pega no Samba decidiu homenagear um ícone do balé local com o enredo “Lenira Borges: uma vida para a Dança”. A agremiação da comunidade de Consolação, em Vitória, terá 17 alas, quatro alegorias, um tripé e 1.230 componentes.

O carnavalesco Douglas Palluzzo lançou mão de fantasias ricas em cores e com bastante brilho. “A gente quer um carnaval mais claro, quer brincar com as cores. Esse ano a Pega vai surpreender.”

A madrinha Fabíola de Paula vai estrear ao lado da rainha Júlia Gabriela. As duas saem à frente da Locomotiva de Consolação. “A comunidade me recebeu com muito carinho, diz Fabíola.

Ficha técnica

Cores: azul, vermelho e branco

Comunidade: Consolação, Vitória

Fundação: 1976

Títulos: não possui no Grupo Especial

Presidente: Sandro Rosa

Componentes: 1,2 mil

Alas: 17

Alegorias: 4

Rainha de bateria: Julia Gabriela

CANTE

"Lenira Borges: uma vida para a dança"

Compositores: Almeida Junior, Almir Cruz, Antonio Conceição, Breno Almeida, Gabriel do Cavaco, Jean Brito, Junior Oliveira, Neyzinho do Cavaco, Tuninho Azevedo, Wescley Alves

Batam palmas que a estrela já chegou

Traz o brilho estampado no olhar

Hoje o Pega no Samba é todo amor

Um canto que ecoa pelo ar

A expressão corporal irradia

Os movimentos, as vibrações

Na escola cultural da vida

Sua trajetória foi nas pontas dos pés

Na galeria és eternizada

Trouxe alegria, sonhos e emoções

Os seus passos o seu pai direcionou

Estudou com a grande mestra

E com o palco se encantou

Nas asas brilhantes voou, voou

As loucuras de Quixote, Dulcinéia incorporou

O lago dos cisnes, amor e paixão

No quebra nozes, encanto e sedução

Gira, bailarina

Divina, fez a corte bailar

Com elegância e suave leveza

No salão de Versalhes

Teve o dom de encantar

A dança é sua arte

Faz o encontro do corpo e a alma

Lenira Borges te vejo a brilhar

Hoje eu canto e vou te abraçar