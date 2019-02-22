GUIA DO FOLIÃO

Carnaval 2019: Independentes de São Torquato homenageia os bares da vida

Agremiação vai exibir no Sambão um enredo com bares, boemia e muita malandragem

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 17:25

A Independentes de São Torquato será a quarta a desfilar Crédito: Fernando Madeira
Única representante de Vila Velha no acesso, a Independentes de São Torquato vai exibir o enredo “O bar e o sonho: deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar”, com bares, boemia e muita malandragem. A escola é a quarta a desfilar no Sambão do Povo, em Vitória, nesta sexta-feira (22).
“A escola está muito colorida, bonita. O nosso samba é cativante, fácil de cantar. Tenho certeza de que o pessoal vai cantar junto”, afirma o presidente Jonas Schneider.
Ficha técnica
Cores: vermelho e branco.
Comunidade: São Torquato, Vila Velha.
Fundação: 1974.
Presidente: Jonas Schneider.
Componentes: 1,2 mil.
Alas: 18.
Alegorias: 3.
Rainha de bateria: Marli de Carvalho.
CANTE
"O bar e o sonho, terra de todas as gentes, deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar"
O sonho…
O sonho que hoje invade a avenida
As boas novas da família real
Trouxeram os costumes da Europa
Nosso tempero deu um toque especial
Oh! Sublime inspiração
O Bar Vinícius nos encantou
Com o charme da Garota de Ipanema
Inspirou a bossa nova, a canção deste lugar
Nas terras capixabas tem magia
Doces recantos de alegria
Lembranças que me fazem delirar
Oh! Que saudade do Britz Bar
Traz a cerveja garçom
Hoje vou bebemorar
Serve um petisco para acompanhar
Nossa moqueca é sem igual
Vai dar água na boca nesse carnaval
Mas deixa…
Deixa quem quiser falar
Bares da vida alegram meu coração
Deixa quem quiser falar
Tantas histórias eu curti com emoção
Oh Lua! Que clareia a boemia
O seu brilho contagia
Os versos do poeta a cantar
No toque do acorde final
As luzes irão se apagar
Desce a saideira o dia vai raiar
Vou de bar em bar, a noite inteira
Beber e sambar, levantar a poeira
Chegou São Torquato, minha escola querida
Paixão da minha vida

