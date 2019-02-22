Carnaval 2019: Império de Fátima mostrará encantos de Conceição da Barra

Membro da Escola de samba - Império de Fátima Crédito: Ricardo Medeiros

A Império de Fátima é responsável por fechar os desfiles do acesso nesta sexta-feira (22). Com o enredo “Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração”, a escola do Bairro de Fátima, na Serra, vai destacar os famosos carnavais de rua do município do Litoral Norte.

“Quem nunca passou um carnaval em Conceição da Barra, não é mesmo? Em 50 minutos, vamos dar um pincelada na nostalgia de outros carnavais”, promete o presidente, Helder Luduvico.

Ficha técnica

Cores: azul e branco.

Comunidade: Bairro de Fátima.

Fundação: 1973.

Títulos: não possui no Especial.

Presidente: Helder Luduvico (Gugu).

Componentes: mil.

Alas: 16.

Alegorias: 3.

Rainha de bateria: Dany Lima

CANTE

"Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração"

Meu Império vai cair na farra

Pra festejar Conceição da Barra

Quando o Tigre guerreiro rugir

A poeira vai subir

Princesinha querida

Meu eterno amor de verão

Paraíso que encanta minha vida

Tu és muito mais que uma paixão

És o meu segundo lar

Folclore e arte a sorrir

Curtir o sol, cair no mar

Adoro aventurar por ti

Que obra divina, vamos aplaudir!

Vem no Swing do Tigre, é carnaval

Os blocos de rua, agitam geral

Quem não conhece vale a pena conhecer

Vem mergulhar nesse Oásis de Prazer

Meus sonhos, do alto da Vila clamei, a Nossa Senhora da Conceição

Profundo sentimento criei

Não há fonte mais linda de inspiração

Lá vou eu... Meu amor... Por maravilhas dunas (laia...)

No arrasta pé de Itaúnas e dançar o Ticumbi

Levo oferendas para Iemanjá contemplo o farol ao luar

Quando o verão terminar (que saudade vai dar)

Terra abençoada, igual não há, em poesia vou me declarar