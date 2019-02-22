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GUIA DO FOLIÃO

Carnaval 2019: Império de Fátima mostrará encantos de Conceição da Barra

Agremiação encerra os desfiles do grupo de acesso, nesta sexta-feira (22), no Sambão do Povo

Publicado em 

22 fev 2019 às 18:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 18:28

Membro da Escola de samba - Império de Fátima Crédito: Ricardo Medeiros
A Império de Fátima é responsável por fechar os desfiles do acesso nesta sexta-feira (22). Com o enredo “Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração”, a escola do Bairro de Fátima, na Serra, vai destacar os famosos carnavais de rua do município do Litoral Norte.
“Quem nunca passou um carnaval em Conceição da Barra, não é mesmo? Em 50 minutos, vamos dar um pincelada na nostalgia de outros carnavais”, promete o presidente, Helder Luduvico.
Ficha técnica
Cores: azul e branco.
Comunidade: Bairro de Fátima.
Fundação: 1973.
Títulos: não possui no Especial.
Presidente: Helder Luduvico (Gugu).
Componentes: mil.
Alas: 16.
Alegorias: 3.
Rainha de bateria: Dany Lima
CANTE
"Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração"
Meu Império vai cair na farra
Pra festejar Conceição da Barra
Quando o Tigre guerreiro rugir
A poeira vai subir
Princesinha querida
Meu eterno amor de verão
Paraíso que encanta minha vida
Tu és muito mais que uma paixão
És o meu segundo lar
Folclore e arte a sorrir
Curtir o sol, cair no mar
Adoro aventurar por ti
Que obra divina, vamos aplaudir!
Vem no Swing do Tigre, é carnaval
Os blocos de rua, agitam geral
Quem não conhece vale a pena conhecer
Vem mergulhar nesse Oásis de Prazer
Meus sonhos, do alto da Vila clamei, a Nossa Senhora da Conceição
Profundo sentimento criei
Não há fonte mais linda de inspiração
Lá vou eu... Meu amor... Por maravilhas dunas (laia...)
No arrasta pé de Itaúnas e dançar o Ticumbi
Levo oferendas para Iemanjá contemplo o farol ao luar
Quando o verão terminar (que saudade vai dar)
Terra abençoada, igual não há, em poesia vou me declarar
Conceição sempre vou te amar

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