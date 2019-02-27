Carnaval 2019: Cinco dias com trio elétrico e shows na Barra do Sahy

27/02/2019 - A cantora Fernanda Pádua é uma das atrações do carnaval de Barra do Sahy Crédito: Instagram/@fernada_padua

Praia, sol e cinco dias de trio elétrico na praia de Barra do Sahy. 5ª Essência, Amanda e Banda, Léo Mai, Katrina e Fernanda Pádua são as atrações que prometem arrastar uma multidão na Avenida Ademar dos Reis, a partir desta sexta-feira (01), sempre a partir das 17h.

"O povo pediu e neste carnaval o trio está de volta à Barra do Sahy. Preparamos uma programação muita animada, com estilos musicais que são a cara do carnaval. Além da folia, também vamos garantir a segurança dos foliões com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e atendimento em saúde", ressalta o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri.

Além do trio elétrico, a programação em Barra do Sahy também conta com shows no palco da Praça dos Corais. Veja a programação completa:

BARRA DO SAHY

Sexta-feira (01/03)

Trio Elétrico (17h às 19h) – 5ª Essência

Palco:

19h30 – Paullo Eduardo

22h – Rubens Neto

0h30 – Agitu´s

Sábado (02/03)

Trio Elétrico (17h às 19h) – Amanda e Banda

Palco:

19h30 – Allan Resende

22h – Projeto X

0h30 – Comichão

Domigo (03/03)

Trio Elétrico (17h às 19h) – Léo Mai

Palco:

19h30 – Renan de Castro

22h – Sambolada

0h30 – Andreá Nery

Segunda-feira (04/03)

Trio Elétrico (17h às 19h) – Katrina

Palco:

19h30 – Henrique e Rian

22h – Mano Ghetto

0h30 – Léo Lima

Terça-feira (05/03)

15h - Escola de Samba “Toque de Mestre”

Trio Elétrico (17h às 19h) – Fernanda Pádua

Palco:

19h30 – Diego Santana

22h – Laura Viana e Banda NewShow