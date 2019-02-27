Carnaval 2019: Cinco dias com trio elétrico e shows na Barra do Sahy

Praia, sol e cinco dias de trio elétrico na praia de Barra do Sahy. 5ª Essência, Amanda e Banda, Léo Mai, Katrina e Fernanda Pádua são as atrações que prometem arrastar uma multidão na Avenida Ademar dos Reis, a partir desta sexta-feira (01), sempre a partir das 17h.
"O povo pediu e neste carnaval o trio está de volta à Barra do Sahy. Preparamos uma programação muita animada, com estilos musicais que são a cara do carnaval. Além da folia, também vamos garantir a segurança dos foliões com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e atendimento em saúde", ressalta o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri.
Além do trio elétrico, a programação em Barra do Sahy também conta com shows no palco da Praça dos Corais. Veja a programação completa:
BARRA DO SAHY
Sexta-feira (01/03)
Trio Elétrico (17h às 19h) – 5ª Essência
Palco:
19h30 – Paullo Eduardo
22h – Rubens Neto
0h30 – Agitu´s
Sábado (02/03)
Trio Elétrico (17h às 19h) – Amanda e Banda
Palco:
19h30 – Allan Resende
22h – Projeto X
0h30 – Comichão
Domigo (03/03)
Trio Elétrico (17h às 19h) – Léo Mai
Palco:
19h30 – Renan de Castro
22h – Sambolada
0h30 – Andreá Nery
Segunda-feira (04/03)
Trio Elétrico (17h às 19h) – Katrina
Palco:
19h30 – Henrique e Rian
22h – Mano Ghetto
0h30 – Léo Lima
Terça-feira (05/03)
15h - Escola de Samba “Toque de Mestre”
Trio Elétrico (17h às 19h) – Fernanda Pádua
Palco:
19h30 – Diego Santana
22h – Laura Viana e Banda NewShow
0h30 – Filipe Fantin