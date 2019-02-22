Carnaval 2019: Chega Mais leva a luta pela preservação da Amazônia

As belezas do Rio Amazonas norteiam o enredo da Chega Mais, “Contos e encantos do Amazonas: O Rio da Vida que banha o futuro do Brasil”. A escola, que é a quinta a entrar na avenida, aposta nos destaques de chão e nas passistas para desfilar nesta sexta-feira (22), no Sambão.
Entre os pontos abordados está também a falta de preservação da natureza. “Além disso vamos falar das comunidades ribeirinhas e das lendas”, diz a presidente Maria José Gegenheimer.
Ficha técnica
Cores: azul e branco.
Comunidade: Morro do Quadro, Vitória.
Fundação: 1980.
Presidente: Maria José Gegenheimer.
Componentes:1 mil.
Alas: 17.
Alegorias: 3.
Rainha de bateria: Gerusa Bacelar.
CANTE
"Contos e encantos do Amazonas: O rio da vida que banha o futuro do Brasil"
Veja o céu refletir as cores do meu pavilhão
Azul e branco chega mais minha paixão
Escute o clamor da voz do morro
Rio Amazonas te pede socorro
Mergulhei num mundo de encantos e magias
A Lua foi a minha estrela guia
Eterna enamorada do rei Sol
No seio da terra a água permeia
E corre pro mar feito mangue na veia
Tesouro oriundo do pulmão do mundo
Me fez recordar…
Das lendas e histórias de amor
Que o Amazonas me presenteou
Como a índia que sonhava em ser estrela
Mergulhou em suas águas ao luar
E na luta da guerreira icamiaba
Nos olhos do explorador fez seu nome inspirar
Dos seres das matas vem a proteção
Com Jurupan o senhor guardião
O saci rodopiou, curupira assoviou
Com seu cantar Iara enfeitiçou
Mananciais de águas claras deslumbrantes
Valem mais que diamantes na afluente ambição
O bicho homem sedento por ouro e poder
Fazendo um recurso vital perecer
Mas reata a esperança que ainda hei de ver
Das cinzas o bem renascer...
Um amanhã mais bonito, um canto de paz
Desfilar na avenida os seus rituais
A grande pajelança trazendo a bonança
Dos seus ancestrais
Se a lua chora gotas de saudades
Chega mais felicidade/ Nas águas desse rio-mar