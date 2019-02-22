Carnaval 2019: Chega Mais leva a luta pela preservação da Amazônia

Gerusa Bacelar, Gabriela Gegenheimer e Gabriel Sampaio mostram uma das fantasias da Chega Mais Crédito: Marcelo Prest

As belezas do Rio Amazonas norteiam o enredo da Chega Mais, “Contos e encantos do Amazonas: O Rio da Vida que banha o futuro do Brasil”. A escola, que é a quinta a entrar na avenida, aposta nos destaques de chão e nas passistas para desfilar nesta sexta-feira (22), no Sambão.

Entre os pontos abordados está também a falta de preservação da natureza. “Além disso vamos falar das comunidades ribeirinhas e das lendas”, diz a presidente Maria José Gegenheimer.

Ficha técnica

Cores: azul e branco.

Comunidade: Morro do Quadro, Vitória.

Fundação: 1980.

Presidente: Maria José Gegenheimer.

Componentes:1 mil.

Alas: 17.

Alegorias: 3.

Rainha de bateria: Gerusa Bacelar.

CANTE

"Contos e encantos do Amazonas: O rio da vida que banha o futuro do Brasil"

Veja o céu refletir as cores do meu pavilhão

Azul e branco chega mais minha paixão

Escute o clamor da voz do morro

Rio Amazonas te pede socorro

Mergulhei num mundo de encantos e magias

A Lua foi a minha estrela guia

Eterna enamorada do rei Sol

No seio da terra a água permeia

E corre pro mar feito mangue na veia

Tesouro oriundo do pulmão do mundo

Me fez recordar…

Das lendas e histórias de amor

Que o Amazonas me presenteou

Como a índia que sonhava em ser estrela

Mergulhou em suas águas ao luar

E na luta da guerreira icamiaba

Nos olhos do explorador fez seu nome inspirar

Dos seres das matas vem a proteção

Com Jurupan o senhor guardião

O saci rodopiou, curupira assoviou

Com seu cantar Iara enfeitiçou

Mananciais de águas claras deslumbrantes

Valem mais que diamantes na afluente ambição

O bicho homem sedento por ouro e poder

Fazendo um recurso vital perecer

Mas reata a esperança que ainda hei de ver

Das cinzas o bem renascer...

Um amanhã mais bonito, um canto de paz

Desfilar na avenida os seus rituais

A grande pajelança trazendo a bonança

Dos seus ancestrais

Se a lua chora gotas de saudades