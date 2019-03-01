PROGRAMAÇÃO

Carnaval 2019: Beto Kauê e marchinhas agitam a folia em Piúma

Carnaval na cidade começa nesta sexta-feira (1) com trio elétrico puxando os foliões

01 mar 2019 às 13:37

Publicado em 01 de Março de 2019 às 13:37

Beto Kauê Crédito: Reprodução/Facebook Beto Kauê
Um dos carnavais mais movimentados do Espírito Santo não vai deixar de fazer o seu papel. Durante cinco dias de folia, muito axé e marchinhas vão tomar conta das ruas de Piúma.
A estrela e tradição na folia do local, Beto Kauê é presença confirmada em três dias. Em cima do trio elétrico, o cantor promete muito axé e participações de DJ Vitinho e Paulo Victor. Confira a programação completa abaixo
Sexta-feira (01/03/2019)
9h - Lenadro Berola e Bloco do Mé (no Quiosque 37, próximo a lanchonete 7 Lagoas)
18h - Banda MC6 e DJ Vitinho (no trio elétrico)
19h - Teatro com a peça "O Rei de Quase Tudo", com o grupo Rerigtiba (na Praça Dona Carmem)
Sábado (02/03/2019)
9h - Banda Anarquista, com marchinhas carnavalescas (Av. Beira-Mar, na Praia Central)
9h - Banda Guardiões do Corso, com marchinhas carnavalescas (Av. Beira-Mar, na Praia do Portinho)
16h - Beto Kauê e DJ Vitinho (no trio elétrico - saída próximo ao restaurante D'Angelis, sentido ao Quiosque 1)
20h - Lenadro Berola e Bloco do Mé (bloco na Avenida Principal, saída próximo a Praça Central)
Domingo (03/03/2019)
9h - Banda Anarquista, com marchinhas carnavalescas (Av. Beira-Mar, na Praia Central)
16h - Banda Agitaê e Banda Astral (no trio elétrico - saída próximo ao restaurante D'Angelis, sentido ao Quiosque 1)
17h - Guardiões do Corso e Grupo As Meninas, com marchinhas carnavalescas (Av. Beira-Mar, na Praia do Portinho)
20h - Lenadro Berola e Bloco do Mé (bloco na Avenida Principal, saída próximo a Praça Central)
Segunda-feira (04/03/2019)
9h - Banda Folia do Amor, com Marchinhas de Carnaval (na Av. Beira Mar, na Praia Central)
9h - Banda Anarquista, com marchinhas carnavalescas (Av. Beira-Mar, na Praia do Portinho)
16h - Beto Kauê e participação de Paulo Victor (no trio elétrico - saída próximo ao restaurante D'Angelis, sentido ao Quiosque 1)
20h - Lenadro Berola e Bloco do Mé (bloco na Avenida Principal, saída próximo a Praça Central)
Terça-feira (05/03/2019)
9h - Banda Folia do Amor, com Marchinhas de Carnaval (na Av. Beira Mar, na Praia Central)
16h - Beto Kauê e DJ Vitinho (no trio elétrico - saída próximo ao restaurante D'Angelis, sentido ao Quiosque 1)
17h - Banda Folia do Amor e Grupo As Meninas, com marchinhas carnavalescas (nas principais avenidas da cidade)
20h - Lenadro Berola e Bloco do Mé (bloco na Avenida Principal, saída próximo a Praça Central)

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

