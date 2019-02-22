Carnaval 2019: Água é protagonista do desfile da Imperatriz do Forte

Crédito: Vitor Jubini

“Navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul”. Com esse enredo, a Imperatriz do Forte volta ao Grupo Especial e promete convidar até mesmo os foliões mais animados a uma reflexão sobre a força da água. A agremiação é a primeira a desfilar neste sábado (23), no Grupo Especial do Carnaval de Vitória.

Fundada no Forte São João, a agremiação desfila amanhã com 22 alas, três carros alegóricos, um tripé e 1.400 componentes. “A água é a fonte da vida do planeta. Se a gente não aprender a preservar, vai ficar sem ela”, diz o carnavalesco Alex Santiago.

Ansiosa, a rainha de bateria verde e rosa, Lays Casarini, não esconde a expectativa. “A gente foi campeão do grupo de acesso e agora nós vamos ser campeões do grupo especial”, declara. (Com informações de Danielle Cariello).

Ficha técnica

Cores: verde e rosa

Comunidade: Forte São João, Vitória

Fundação: 1972

Títulos: não possui no Grupo Especial

Presidente: Gilson Barcellos (Xará)

Componentes: 1,4 mil

Alas: 22

Alegorias: 3

Rainha de bateria: Lays Casarini

CANTE

"Navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul"

Compositores: Caio Alves, Danilo Garcia, Gigi da Estiva, Gustavinho Oliveira, Rafael Tinguinha

Imperatriz lava minha alma

Mareja meu olhar

Em verde e rosa, o Forte é minha raiz

O morro desce pra cantar feliz

Vem mergulhar nesse mar azul

Fonte de inspiração

Origem do amor e da vida

Universo da criação

Nascente das antigas civilizações

Recanto do fascínio e das religiões

E navega na fé, na fé eu vou navegar

Aventureiro no balanço desse mar

A luz que vem do Xingu

A voz do povo Tupi

Contos e lendas fascinantes de ouvir

Olokun, proteje o povo Iorubá

Iemanjá sereia, Odoyá

Negro atravessou a imensidão azul

Na força de Oxalá, com fé em mãe Oxum

Reluz a pureza do ouro

No leito de um ribeirão

O homem com sede de riqueza, esquece a natureza

E se o mar virar sertão?

Mas a esperança vai se renovar

Em gotas de chuva, que caem nos rios, desaguam no mar

Não é a história de pescador

A voz de avós vai se ouvir