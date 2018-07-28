Capixaba leva 1º lugar no maior festival de dança do Brasil

Luisa Baptista Ciciliotti, 16 anos, é dançarina de balé Crédito: Divulgação

Uma capixaba de 16 anos ganhou o primeiro lugar no Festival de Dança de Joinville, o maior do país e um dos maiores do mundo. Luisa Baptista Ciciliotti participou da modalidade de balé neoclássico no solo feminino na categoria júnior.

A bailarina foi com um grupo de outros 40 dançarinos para participar do festival. Essa foi a quarta vez que Luisa participou do evento, sempre com bons resultados. Nos anos anteriores conseguiu o segundo e terceiro lugar e, desta vez, trouxe o primeiro lugar para casa.

Luisa ficou em primeiro lugar no festival de dança de Joinville Crédito: Arquivo pessoal

A menina começou a praticar a dança quando tinha seis anos. Aos 10, intensificou os treinos e sempre foi muito elogiada pelos professores. O pai de Luísa, Fabiano Ciciliotti, diz que o evento é um dos maiores para a vida de um bailarino e que o primeiro lugar é um resultado importante para o estado.

Além do evento em Joinville, Luisa já participou de diversos festivais de balé para mostrar seu talento. Um dos mais importantes aconteceu em Nova Iorque, onde ela conseguiu ganhar uma bolsa para estudar balé na Bélgica. O Festival de Dança de Joinville foi o último que ela participou antes de viajar para estudar em Bruxelas, capital da Bélgica.

A rotina de Luisa conta com treinos intensos todos os dias. Ela estuda pela manhã e, à tarde, parte para os treinos. "Ela tem atividades intensas de balé. Treina de três da tarde até as oito da noite, às vezes até as nove. Tenho que falar para ela desacelerar as vezes", conta Fabiano.

Luisa volta para Vitória neste domingo (29) e retoma os treinos na segunda.