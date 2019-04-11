Capixaba lança romance ambientado em São Paulo nos anos 20

São Paulo, anos 20, em plena efervescência cultural após a Semana de Arte Moderna. Esse é o cenário de “Ao meu redor”, novo romance da capixaba Elysanna Louzada. O livro será lançado no dia 13 de abril em Vitória.

As protagonistas da história são Maria Antônia e sua amiga Sophia. O início da história se passa em 1911, quando as duas se conhecem em um bordel, onde foram mantidas em cativeiro por cinco anos.

Maria Antônia foi aliciada como prostituta sem saber. Orfã, ela é criada por uma tia cruel, e aos seus 15 anos recebe uma oferta de um comerciante de café que promete uma vida ao estilo conto de fadas, mas o sonho desaba após desembarcar na capital paulista, quando acaba nessa casa de prostituição.

Sophia, a outra personagem, é uma "polaca", como eram conhecidas as jovens do Leste Europeu que desembarcam no Brasil iludidas por aliciadores, mas que acabavam trabalhando como prostitutas. "São duas mulheres sozinhas no mundo", define a autora capixaba.

As amigas conseguem fugir do cativeiro e trocam de identidade. Sophia permanece no Brasil, mas Maria Antônia consegue se esconder em Paris, na Europa. Depois de tanto tempo separar, 12 anos depois, as duas se reencontram, em São Paulo. "O restante do livro se passa em 1923. Sophia tem uma doença incurável e só tem a Maria Antônia para recorrer para tomar conta de sua filha", conta Elysanna.

De volta ao Brasil, Maria Antônia precisa conseguir a guarda da filha de Sophia, mas também lidar com seu passado, reencontrar o vilão de sua história, e conviver com uma nova paixão, Miguel, que conhece durante a viagem de navio para o Brasil.

PESQUISA

Em 2018, Elysanna lançou outro romance de época, o "Eternamente Cecília", romance que se passa em meio ao processo de imigração italiana no Espírito Santo. Para este novo livro, que ela diz ser uma continuidade dessa paixão por romances de época, ela vai a fundo na pesquisa sobre a São Paulo dos anos 20.

"A década de 20 sempre me fascinou, tanto pelas mudanças, quanto pelas transformações sociais e culturais. Eu li um livro a respeito de São Paulo, a biografia de Mario de Andrade, e eles me inspiraram a escrever sobre essa época. A minha maior referência foi bibliográfica, com livros falando da capital paulista. Fiz pesquisa em jornais e revistas da época que achei em acervos e aí é possível captar como era a pessoa que morava lá neste período. Escrevendo o livro eu me apaixonei por São Paulo, berço cultural do Brasil", comenta a autora.

Voltado para o público "young adult", ou jovens adultos como é chamado esse público na literatura, o livro toca em importantes questões como a homossexualidade e a luta da mulher na sociedade patriarcal. Questões presentes naquela época, mas também nos dias de hoje. "Acho importante falar sobre isso. Não é uma abordagem panfletária, acho que é um tema relevante, então é uma abordagem natural", diz Elysanna.

O livro "Ao Meu Redor" Crédito: Editora Astral Cultural

CONFIRA

"Ao Meu Redor"

Elysanna Louzada, Ed. Astral Cultural, 1ª. Edição, 224 páginas. R$ 34,90

SERVIÇO

Lançamento

Quando: dia 13 de abril, às 15h