Cantora Gavi se despede dos palcos capixabas

De malas prontas para mudar-se para São Paulo, a cantora capixaba Gavi dá adeus aos fãs capixabas (pelo menos por enquanto) com apresentações hoje e amanhã em Vitória. Uma das artistas de destaque da nova geração local, Gavi faz show hoje na Praia do Canto, acompanhada do guitarrista Pedro Novelo, com releituras de músicas brasileiras. Amanhã ela se apresenta no Centro de Vitória com o show completo com canções autorais.

A mudança já estava pensada, mas a cantora e compositora ainda não sabia se o destino seria Rio de Janeiro ou São Paulo. “Eu já tinha morado em São Paulo em 2017 e foi uma experiência dura, embora muito boa profissionalmente. Mas não me adaptei à cidade. Até dois meses atrás eu não sabia muito bem para onde iria, mas fiz dois shows em São Paulo, em dezembro do ano passado, e tudo se conectou. Minha produtora também já é de lá, então minha produção está toda lá”, conta.

Um dos shows em São Paulo aconteceu durante a noite de música capixaba na Semana Internacional de Música de São Paulo (Sim). Gavi se apresentou no mesmo dia de Gabriela Deptulski (My Magical Glowing Lens), Gabriela Brown e da dupla Severino.

“As coisas estão acontecendo para os artistas capixabas, de dois anos pra cá, de uma maneira muito rápida. Muitas pessoas estão conhecendo nosso trabalho. A noite capixaba que fizemos em São Paulo lotou. Tinha pessoas importantes do mercado como produtores e profissionais que atuam nos festivais de música. Se nos unirmos ainda mais para fazer um bom trabalho, e não só os artistas, mas também os produtores e técnicos de som, temos tudo para nos destacarmos no cenário nacional nos próximos anos”, opina.

Gavi também foi uma das artistas que se apresentou no “Divirta-se Live Sessions”, programa multiplataforma da Rede Gazeta na internet que trouxe a música capixaba como protagonista com apresentações de artistas locais que estão se sobressaindo com seus trabalhos autorais. No programa ela contou sobre o crescimento desse reconhecimento dos artistas do Espírito Santo, principalmente entre os próprios capixabas.

PLANEJAMENTO

A vontade de levar sua black music cheia de personalidade para fora do estado surgiu desde o começo da carreira. Por isso, ela correu atrás e sempre procurou lugares fora pra tocar. Mesmo em casas pequenas, a cantora sempre enxergou os shows como uma boa oportunidade para divulgar seu trabalho fora do Espírito Santo.

“Foi isso que aconteceu, na real. Eu comecei a tocar em pequenas festas. E sempre quando ia tocar em algum lugar a equipe convidava pessoas do meio para ver o show. Aí um viu, outro viu... e foi tomando maiores proporções”, revela.

Em sua nova temporada na capital paulista, Gavi sabe que vai ter que começar seu trabalho praticamente do zero, construindo relações, tocando em lugares completamente novos e descobrindo como funciona o mercado. “é praticamente um recomeço”, define.

Nos novos planos estão o lançamento de quatro músicas novas do seu segundo EP, “Rebarba”. A primeira canção, “SFCA”, já foi lançada no final de 2018 e proporcionou à cantora a experiência de gravar com Marcio Arantes, produtor do novo disco de Maria Bethânia. Como canta Gavi em sua mais recente composição, “Garota, vamo embora daqui?”.

SERVIÇO

Shows de despedida

Quando: 17 de janeiro, 19h.

Onde: Mesk Beef & Beer. Rua João da Cruz, n° 174, loja 4, Praia do Canto, Vitória.

Ingresso: R$ 10.

Informações: (27) 3207-3446.

Gavi / Dan Abranches

Quando: 18 de janeiro, às 21h.

Onde: OPARQUE. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Ingresso: R$ 10.