Burt Reynolds morre aos 82 anos

Burt Reynolds no filme "The Last Movie Star", que estreou em 2018 Crédito: Reprodução

O ator norte-americano Burt Reynolds morreu nesta quinta-feira, 6, de ataque cardíaco aos 82 anos, segundo foi informado pela própria família.

Reynolds convivia com problemas de saúde desde 2010. Em 2015, em uma aparição na Wizard World Comic Con, realizada na Filadélfia, ele se mostrou mais magro e andava com o auxílio de uma bengala, o que preocupou os fãs.

Burt Reynolds iniciou seu destaque em Hollywood em filmes como Amargo Pesadelo e Agarre-me se Puderes, ambos lançados nos anos 1970.

Burt ficou conhecido por filmes como "Amargo pesadelo" (1972) e "Agarre-me se puderes" (1977). Seu destaque ocorreu em 1997, quando atuou em Boogie Nights: Prazer Sem Limites, longa-metragem dirigido por Paul Thomas Anderson. Ele levou um Globo de Ouro pela performance e foi indicado ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante.