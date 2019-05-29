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MÚSICA

Bruno Mars participará de novo álbum colaborativo de Ed Sheeran

No.6 Collaborations Project será lançado no dia 12 de julho

Publicado em 

29 mai 2019 às 14:16

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 14:16

11/07/2018 - O cantor Bruno Mars Crédito: Instagram/Bruno Mars
O novo álbum de Ed Sheeran terá a participação de Bruno Mars. A informação foi confirmada pelo próprio músico, durante entrevista para o apresentador americano Charlamagne Tha God nesta terça-feira, 28.
"Este projeto começou com uma ideia que eu tive. Lembra de Lady Marmalade? Eu tive uma ideia de fazer isso. Eu pensei: 'Ah, você pode ter Bruno (Mars), Bieber (Justin) e eu em um álbum. Quão divertido seria isso?'. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para o Bruno. Ele só falou: 'Vamos fazer uma música, só nós'", declarou Sheeran, sinalizando que a participação de Bruno Mars está confirmada.
> Ed Sheeran e Justin Bieber lançam clipe de 'I Don't Care'; assista
O novo álbum de Ed Sheeran, chamado No. 6 Collaborations Project, será lançado em 12 de julho. O trabalho é composto por 15 músicas, todas feitas em parceria com algum artista que ele admira. "Eu sou um grande fã de todos os artistas com quem colaborei e foi muito divertido de fazer (o novo álbum)", comentou Sheeran.
No. 6 Collaborations Project terá parceria com Justin Bieber, na canção I Don't Care. Os dois acabaram divulgando o clipe com antecedência, para a alegria dos fãs. Sheeran também fez parceria com Chance The Rapper, em Cross Me.
> Ed Sheeran entra para lista de músicas mais populares em funerais
Em fevereiro, Ed Sheeran esteve no Brasil. O cantor passou por São Paulo e Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, o músico comemorou o aniversário em uma pizzaria.

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