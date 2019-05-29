Bruno Mars participará de novo álbum colaborativo de Ed Sheeran

11/07/2018 - O cantor Bruno Mars Crédito: Instagram/Bruno Mars

O novo álbum de Ed Sheeran terá a participação de Bruno Mars. A informação foi confirmada pelo próprio músico, durante entrevista para o apresentador americano Charlamagne Tha God nesta terça-feira, 28.

"Este projeto começou com uma ideia que eu tive. Lembra de Lady Marmalade? Eu tive uma ideia de fazer isso. Eu pensei: 'Ah, você pode ter Bruno (Mars), Bieber (Justin) e eu em um álbum. Quão divertido seria isso?'. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para o Bruno. Ele só falou: 'Vamos fazer uma música, só nós'", declarou Sheeran, sinalizando que a participação de Bruno Mars está confirmada.

O novo álbum de Ed Sheeran, chamado No. 6 Collaborations Project, será lançado em 12 de julho. O trabalho é composto por 15 músicas, todas feitas em parceria com algum artista que ele admira. "Eu sou um grande fã de todos os artistas com quem colaborei e foi muito divertido de fazer (o novo álbum)", comentou Sheeran.

No. 6 Collaborations Project terá parceria com Justin Bieber, na canção I Don't Care. Os dois acabaram divulgando o clipe com antecedência, para a alegria dos fãs. Sheeran também fez parceria com Chance The Rapper, em Cross Me.