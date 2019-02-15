Bibi Ferreira deixa acervo cultural avaliado em R$ 5 milhões

A família de Bibi Ferreira tem um acervo avaliado em cerca de R$ 5 milhões, entre joias, prêmios e homenagens que a artista acumulou. A Fundação Roberto Marinho e o Instituto Moreira Salles, segundo informações do colunista Leo Dias, receberam projeto há alguns meses para análise.
O vereador de Niterói Leonardo Giordani, que preside a Comissão de Cultura da Casa Legislativa, também estuda a viabilidade de a cidade abrigar o material.
Segundo Leo Dias, o acervo conta com joias, prêmios e diferentes tipos de homenagens que Bibi recebeu ao longo de seus 77 anos de carreira.
Bibi Ferreira morreu na última quarta-feira (13), em sua casa no Flamengo, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca.