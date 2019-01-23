'BBB 19': Vinicius acredita que foi eliminado por mentira sobre voto

Vinicius é o primeiro eliminado do BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução

A eliminação do artista plástico Vinicius Póvoa Fernandes causou surpresa para "brothers" e telespectadores. O fato de ele ter dito que não votou em Hana, mas ter votado, isso pode ter influenciado na decisão do público.

Vinicius participou de um bate-papo com Vivian Amorim, que integrou o BBB 17. O brother disse que estava perdido e ainda não sabe o que fez de errado. "Pela reação da casa, achei que estava indo bem."

Vivian perguntou se ele sabia o motivo da sua saída e se alguma "mentirinha" poderia ter contribuído para sua eliminação.

"A única mentira que eu falei foi para a Hana, porque ela me perguntou se havia votado nela e eu disse que não. Foi mais um deboche, 'não tenho que falar meu voto para você'", disse. "Não foi nada pensado não", garante o eliminado. "Pelo que escutei aqui fora esse foi o motivo (da eliminação)."

"Acho que a Paula ganha o programa, mas eu gostaria que fosse o Danrley", disse o eliminado em sua primeira entrevista.

Na casa, os "brothers" especulavam sobre a saída do colega. "A gente não sabe a interpretação das besteiras que ele falava", disse Diego.

"A formação do grupinho, a mentira para a Hana e o meu comportamento na festa. Foi uma série de fatores", considera o eliminado.

Para ele, o trio voltou mais fortalecido do Quarto dos Sete Desafios. "Paula estava com sorriso de orelha a orelha; Hana estava eufórica e Hariany é a mais quietinha", disse.

Ele disse que não confia em Hana. "Eu acho que ela poderia votar em mim, mas dar facada por trás não", disse.

Vinicius considera que há divisão de grupos na casa. "Nós não estávamos com maldade nenhuma".

Pai de uma menina que nasceu quando ele tinha 17 anos, Vinicius adora música eletrônica e frequenta festas e baladas justamente com a moça, que hoje trabalha como DJ em Belo Horizonte.