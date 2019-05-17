Batman, o Homem-Mocego, completa 80 anos

Batman Crédito: Divulgação/Dc Comics

Por mais jovem que pareça nos filmes, livros e quadrinhos, o Batman – ou só Bruce Wayne sem o famoso uniforme – é agora um octogenário. O personagem fez sua primeira aparição na revista “Detective Comics #27”, em abril de 1939, apesar de, na capa da HQ vir exposto o mês de maio. Na época, as datas impressas nas publicações podiam ser de até três meses de diferença. Mesmo assim, vale contar aqui os acontecimentos que marcaram o Homem-Morcego nos quadrinhos durante esses 80 anos.

Detective Comics ENTITY_sharp_ENTITY27 Crédito: Divulgação/Dc Comics

Criado por Bob Kane, o Batman é uma mistura de referências do autor com pedidos editoriais feitos pela DC. Um desses pedidos foi que o personagem fosse parecido com um dos maiores sucessos da editora, o Superman: assim, surgiu a ideia de dar asas ao herói. Para deixar as asas críveis, Kane se baseou no desenho de um dos projetos de Leonardo da Vinci, o Ornitóptero, máquina semelhante a um morcego. Dessa forma, surgiu a ideia de ligar esse novo personagem ao animal.

O personagem Zorro, criado em 1919, também influenciou muito o herói, inspirando Kane na escolha das cores (cinza e preto) e nos desenhos. Já para compor a personalidade de Batman, o autor bebeu muito dos livros do detetive Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, e do quarto mosqueteiro, D’Artagnan, trazendo seu lado aventureiro para o personagem.

Em 1940, um ano após a primeira aparição do Batman, foi introduzido nas histórias o primeiro garoto prodígio, Robin. O personagem foi criado para dar um tom mais leve e menos soturno ao quadrinho. Neste mesmo ano, chegou às bancas a revista “Batman”, que introduziu duas personalidades marcantes no universo do Homem-Morcego: o Coringa e a Mulher-Gato.

DECLÍNIO

Em 1954, o psiquiatra alemão Fredric Wertham publicou o livro “A Sedução dos Inocentes”, no qual afirmava que os quadrinhos eram nocivos às crianças, além de alegar que Batman e Robin tinham uma relação homossexual. A obra influenciou o governo americano na criação do “Comics Code Authority”, selo censor dos quadrinhos americanos. A DC, para abafar a polêmica criada pelo livro, introduziu nas histórias a personagem Batwoman. A editora também impôs um tom mais aventuresco e colorido às novas futuras aventuras do Homem-Morcego, fazendo com que o título “Batman” despencasse nas vendas.

O tempo foi passando. Bons desenhistas, como Neil Adams e Marshall Rogers, trabalharam com o personagem, e ele passou a integrar a Liga da Justiça. Mas nada disso impediu a contínua queda nas vendas da HQ. Em 1986, o cenário mudou. Em ascensão, a lenda dos quadrinhos Frank Miller criou a HQ “O Cavaleiro das Trevas”, trazendo um Batman mais velho e violento, em um quadrinho adulto. A obra foi um sucesso de público e crítica e, juntamente com “Watchmen”, de Alan Moore, derrubou o código de censura dos quadrinhos.

AUGE

Outros quadrinhos como “A Piada Mortal” (também de Moore) e a “Morte em Família” estabeleceram Batman como um personagem sombrio, o verdadeiro Cavaleiro das Trevas. Anos depois o herói ganhou uma nova revista, passou por novos problemas e foi substituído.

Ele também ganhou uma família, salvou o mundo, viajou no tempo, morreu e voltou, foi reformulado e, hoje, continua combatendo o crime em novas histórias, inclusive na TV e no cinema.

80 anos do Batman Crédito: Arabson

UM HERÓI DE TODAS AS MÍDIAS

Além dos quadrinhos, Batman também teve uma longa história nas telas. Em 1943, o personagem ganhou sua própria série de TV intitulada “O Morcego”, com 15 capítulos. No entanto, a real popularidade do Homem-Morcego veio com a série de 1966, “Batman e Robin”. Estrelada por Adam West (Batman) e Burt Ward (Robin) a série durou três temporadas, (1966-1968) e rendeu um filme para a televisão (1966), chamado no Brasil de “Batman, o Homem-Morcego”. Ambas as obras popularizaram o herói como um personagem engraçado e divertido, objetivo inicial dos roteiristas Lorenzo Semple Jr. e William Dozier.

Já no cinema, o Cavaleiro das Trevas teve altos e baixos. Ele foi introduzido nas telonas há 30 anos, em 1989, com “Batman”, filme dirigido por Tim Burton e com Michael Keaton no papel principal. O longa foi um sucesso de crítica e de público – arrecadando US$ 410 milhões ao redor do mundo – e mostrou, ao contrário da série de 1966, o lado sombrio do herói. Além disso, provou para os estúdios que, juntamente com “Superman” (1978), o cinema de herói poderia ser um investimento lucrativo.

Batman Crédito: Divulgação/Warner Bros.

Toda a bilheteria do filme rendeu uma sequência com a mesma equipe. Três anos depois (1992) chegava aos cinemas “Batman: O Retorno”, que não fez tanto sucesso quanto seu antecessor. O longa foi muito criticado por conter muitas piadas de cunho sexual e valorizar mais a estética do que a história.

A Warner, então, resolveu trazer de volta a franquia em outros dois filmes, ainda na década de 1990. Dessa vez sob o comando de Joel Schumacher, “Batman Eternamente” (com Val Kilmer) e “Batman & Robin” (com George Clooney) tinham um tom que lembrava a série de 1966, eram mais coloridos e engraçados. Apesar de não terem sido fracassos completos de bilheteria, os longas foram tão ruins que mataram a franquia por oito anos.

RENASCIMENTO

Em 2005, o impossível aconteceu. A franquia retornou das cinzas com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, dirigida por Christopher Nolan e protagonizada por Christian Bale. Foi um completo sucesso. Considerada genial, a visão de Nolan de um Batman realista arrecadou mais de US$ 2 bilhões e é lembrada até hoje pelo segundo longa da trilogia, “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, que é considerado por muitos o melhor filme de herói já feito.

“Batman: Cavaleiro das Trevas Ressurge” marcou o fim da saga de Nolan em 2012. Entretanto, a franquia não ficaria apagada por muito tempo. Em 2016, Ben Affleck assumiu o manto do morcego em “Batman vs Superman” e, no ano seguinte, em “Liga da Justiça”. Mesmo sendo elogiado por seu trabalho, o ator abandonou o papel após críticas negativas.