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BRINQUEDOS

Barbie sucesso dos anos 1990 volta a ser vendida no Brasil

Boneca faz parte de linha com outros 30 brinquedos inspirados no filme "Toy Story 4"

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:30

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:30

29/05/2019 - Barbie e Ken em 'Toy Story 4' Crédito: Disney Pixar
A boneca Barbie teve "contrato renovado" para a animação "Toy Story 4" e chega novamente, nessa versão, às prateleiras das lojas de brinquedos brasileiras.
O brinquedo, que aparece pela terceira vez na franquia de filmes da Disney Pixar, já está sendo vendido no estilo qu e foi sucesso de venda nos anos 1990. O visual da boneca conta com macacão azul de ginástica, cinto rosa, polainas e tênis pink.
> Novo teaser de 'Toy Story 4' traz Woody partindo ao resgate de Buzz
A boneca é parte da coleção de mais de 30 produtos de "Toy Story 4" fabricados pela Mattel. Também fazem parte da linha as figuras de ação dos personagens Woody, Buzz Lightyear e Jessie, entre outros. 
O filme "Toy Story 4" chega aos cinemas no dia 20 de junho, nove anos após "Toy Story 3". Na nova história, Woody (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen) e outros brinquedos vão para o norte em uma viagem de carro com a nova dona deles, Bonnie. No novo lar eles encontram Forky (Tony Hale), construído a partir de um garfo, que está decidido a fugir de lá.

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