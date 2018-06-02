Astrólogo revela como é a mulher de cada signo no amor

Astrólogo revela de que forma a mulher de cada signo é no amor Crédito: Reprodução/Fransmey

Já parou para pensar que seu signo tem muito a dizer sobre a própria personalidade? Pode até parecer coincidência, mas, às vezes, as características estão tão certas que não tem nem como retrucar. Mas o que isso tem a ver com o amor? Bom, tudo: é que o signo determina grande parte da forma como cada mulher vai se comportar em um relacionamento e de que forma isso reflete em suas decisões.

O Gazeta Online, então, conversou com o astrólogo, tarólogo e terapeuta Yov Gláucio Costhae, que deu as peculiaridades gerais que cada mulher tem de acordo com seu signo. Algumas são mais apegadas e outras sentem mais ciúmes, mas cada uma tem um jeito próprio que, geralmente, é fácil de ser identificado. Confira:

Crédito: Ilustração/Arabson

Áries

A mulher de áries tem uma característica interessante: ela não gosta de ser conquistada. Gosta de conquistar. Ela precisa se sentir no comando e saber que está no poder. O que interessa para ela é a possibilidade de ela escolher seus pares e nunca ser escolhida.

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Touro

Por outro lado, a mulher de touro gosta de ser conquistada. Mas, de acordo com o astrólogo, antes de tudo ela é muito sensual e ciumenta. Com afetos bem definidos, depois que ela gosta de uma pessoa é para a vida inteira. Ela pode até trocar, ter outras pessoas, mas depois que ela eleger alguém para o seu coração, ela faz de tudo para ficar com essa pessoa - e, ainda se não ficar, nunca se esquecerá.

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Gêmeos

Essa não se apaixona pela pessoa, nem pelo corpo e nem pelo bolso. A mulher de gêmeos se apaixona pela cabeça. Isso significa que o par dela tem que ser inteligente, ser descolado e gostar de conversar. Segundo Gláucio, esse relacionamento tem muito a ver com amizade - ela gosta desse tipo de relação.

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Câncer

Extremamente romântica, a mulher de câncer não gosta de ninguém de cara. Ela vai aos poucos se apaixonando, mas, para isso, o par tem que remeter a alguém do passado. Ela precisa que essa pessoa seja alguém familiar, confiável e acessível. Ela gosta dessa pegada saudosista.

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Leão

Ela lembra um pouco a mulher de áries, mas a mulher de leão é ainda mais exuberante. Ela gosta de ter e ser referência e gosta de gente com essa mesma característica. Ela não consegue gostar de alguém que a desmereça. Essa mulher precisa sentir que ela é o centro das atenções da vida da pessoa com a qual ela se relaciona.

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Virgem

É rotineira e é metódica. Mas, além disso, a mulher de virgem tem uma timidez e é recatada por natureza - e isso encanta muita gente. Além de tudo, ela entra na vida de alguém e acerta a vida dessa pessoa. Se ela entrar na casa de alguém e observar uma parede sem pintar, ele vai arranjar alguém para fazer isso. Segundo o astrólogo, é uma mulher esperta, que sempre tem boas sacadas.

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Libra

Do zodíaco inteiro, a mulher de libra é a que mais sente necessidade de ter um par. Ela quer sempre estar acompanhada. Para ela, o que as pessoas pensam e falam dela é importante, tanto quanto é importante as coisas que falam do relacionamento que ela tem. Essa mulher tem essa pegada social, que é crucial para ela. Além disso, sempre espera reciprocidade e faz as coisas já pensando no que poderá receber em troca.

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Escorpião

É super intensa. A mulher de escorpião também é, acima de tudo, muito sensual. Com ela, é tudo ou nada: não dá para ficar só na amizade ou só no sexo. Ela quer mergulhar fundo no amor e é muito ciumenta. A sexualidade dela está sempre à flor da pele. Também é intensa, apaixonada e manipuladora.

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Sagitário

"Um amor em uma cabana" define a mulher de sagitário. É muito aventureira, gosta de novas experiências e novos horizontes e é pouco fiel. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas, por outro lado, é muito curiosa, filosófica e muito interessada pela vida. Assim, acaba se tornando alguém interessante, também.

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Capricórnio

É dura na queda. A mulher de capricórnio é difícil de ser conquistada. Para executar essa tarefa é preciso tempo. Ela também é desconfiada, muito sisuda e ela é prática. Tradicional, ela vai vendo o amor aos poucos e testa muito a relação antes de ir à frente. Para durar, o relacionamento tem que ser prático e objetivo.

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Aquário

Quer tudo - menos compromisso. A mulher de aquário quer amor, amizade, amizade colorida, liberdade e poder andar por aí sem ter que se explicar para ninguém. Ela quer uma flexibilidade nas relações: gosta desse porque é rico, daquele porque é educado, desse porque é alto. Cada um ela gosta de um jeito, mas gosta de todos na mesma intensidade.

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Peixes