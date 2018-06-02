Astrólogo revela como é a mulher de cada signo no amor

Já parou para pensar que seu signo tem muito a dizer sobre a própria personalidade? Pode até parecer coincidência, mas, às vezes, as características estão tão certas que não tem nem como retrucar. Mas o que isso tem a ver com o amor? Bom, tudo: é que o signo determina grande parte da forma como cada mulher vai se comportar em um relacionamento e de que forma isso reflete em suas decisões.
O Gazeta Online, então, conversou com o astrólogo, tarólogo e terapeuta Yov Gláucio Costhae, que deu as peculiaridades gerais que cada mulher tem de acordo com seu signo. Algumas são mais apegadas e outras sentem mais ciúmes, mas cada uma tem um jeito próprio que, geralmente, é fácil de ser identificado. Confira:
Áries
A mulher de áries tem uma característica interessante: ela não gosta de ser conquistada. Gosta de conquistar. Ela precisa se sentir no comando e saber que está no poder. O que interessa para ela é a possibilidade de ela escolher seus pares e nunca ser escolhida.
Touro
Por outro lado, a mulher de touro gosta de ser conquistada. Mas, de acordo com o astrólogo, antes de tudo ela é muito sensual e ciumenta. Com afetos bem definidos, depois que ela gosta de uma pessoa é para a vida inteira. Ela pode até trocar, ter outras pessoas, mas depois que ela eleger alguém para o seu coração, ela faz de tudo para ficar com essa pessoa - e, ainda se não ficar, nunca se esquecerá.
Gêmeos
Essa não se apaixona pela pessoa, nem pelo corpo e nem pelo bolso. A mulher de gêmeos se apaixona pela cabeça. Isso significa que o par dela tem que ser inteligente, ser descolado e gostar de conversar. Segundo Gláucio, esse relacionamento tem muito a ver com amizade - ela gosta desse tipo de relação.
Câncer
Extremamente romântica, a mulher de câncer não gosta de ninguém de cara. Ela vai aos poucos se apaixonando, mas, para isso, o par tem que remeter a alguém do passado. Ela precisa que essa pessoa seja alguém familiar, confiável e acessível. Ela gosta dessa pegada saudosista.
Leão
Ela lembra um pouco a mulher de áries, mas a mulher de leão é ainda mais exuberante. Ela gosta de ter e ser referência e gosta de gente com essa mesma característica. Ela não consegue gostar de alguém que a desmereça. Essa mulher precisa sentir que ela é o centro das atenções da vida da pessoa com a qual ela se relaciona.
Virgem
É rotineira e é metódica. Mas, além disso, a mulher de virgem tem uma timidez e é recatada por natureza - e isso encanta muita gente. Além de tudo, ela entra na vida de alguém e acerta a vida dessa pessoa. Se ela entrar na casa de alguém e observar uma parede sem pintar, ele vai arranjar alguém para fazer isso. Segundo o astrólogo, é uma mulher esperta, que sempre tem boas sacadas.
Libra
Do zodíaco inteiro, a mulher de libra é a que mais sente necessidade de ter um par. Ela quer sempre estar acompanhada. Para ela, o que as pessoas pensam e falam dela é importante, tanto quanto é importante as coisas que falam do relacionamento que ela tem. Essa mulher tem essa pegada social, que é crucial para ela. Além disso, sempre espera reciprocidade e faz as coisas já pensando no que poderá receber em troca.
Escorpião
É super intensa. A mulher de escorpião também é, acima de tudo, muito sensual. Com ela, é tudo ou nada: não dá para ficar só na amizade ou só no sexo. Ela quer mergulhar fundo no amor e é muito ciumenta. A sexualidade dela está sempre à flor da pele. Também é intensa, apaixonada e manipuladora.
Sagitário
"Um amor em uma cabana" define a mulher de sagitário. É muito aventureira, gosta de novas experiências e novos horizontes e é pouco fiel. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas, por outro lado, é muito curiosa, filosófica e muito interessada pela vida. Assim, acaba se tornando alguém interessante, também.
Capricórnio
É dura na queda. A mulher de capricórnio é difícil de ser conquistada. Para executar essa tarefa é preciso tempo. Ela também é desconfiada, muito sisuda e ela é prática. Tradicional, ela vai vendo o amor aos poucos e testa muito a relação antes de ir à frente. Para durar, o relacionamento tem que ser prático e objetivo.
Aquário
Quer tudo - menos compromisso. A mulher de aquário quer amor, amizade, amizade colorida, liberdade e poder andar por aí sem ter que se explicar para ninguém. Ela quer uma flexibilidade nas relações: gosta desse porque é rico, daquele porque é educado, desse porque é alto. Cada um ela gosta de um jeito, mas gosta de todos na mesma intensidade.
Peixes
Muito romântica, a mulher de peixes é confusa na mesma medida. Hoje ela gosta de alguém, mas amanhã já não gosta tanto. Depois, já não tem certeza, mas no dia seguinte já está apaixonada de novo. Apesar de tudo, é dócil, inspirada e tem muita empatia. O amor da mulher de peixes tem, também, muita entrega e às vezes envolve até sacrifícios.