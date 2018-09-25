Após 150 anos, identidade de modelo de obra escandalosa é descoberta

Um dos maiores mistérios da História da Arte parece ter sido solucionado, a identidade da modelo que posou para a mais escandalosa pintura do século XIX finalmente foi revelada. Segundo especialistas, o quadro LOrigine du monde (A origem do mundo), pintada por Gustave Courbet em 1866, mostra a vagina da dançarina parisiense Constance Queniaux.

Por décadas, historiadores foram convencidos de que o torso e a genitália ilustrados na obra pertenciam à modelo irlandesa Joanna Hiffernan, que foi amante de Courbet e também manteve relacionamento com seu amigo James Whistler, um artista americano. Mas a tese sempre levantou dúvidas, por causa dos pelos púbicos negros na pintura, que não correspondiam aos cabelos ruivos de Joanna.

Agora, cartas trocadas entre os escritores franceses Alexandre Dumas Filho  filho do autor de Os três mosqueteiros  e George Sand apontam para a ex-dançarina da Ópera de Paris. No verão de 1866, quando o quadro foi pintado, Constance era amante do diplomata otomano Halil erif Pasha  também conhecido como Khalil Bey , que encomendou a obra a Courbet para sua coleção pessoal de arte erótica.

A descoberta foi feita pelo historiador francês Claude Schopp, que estava analisando as cartas de Dumas para um livro. Uma passagem específica chamou sua atenção: Não se pinta a mais delicada e mais sonora entrevista da senhorita Queniault (sic) da Ópera, dizia o texto. Ao procurar o manuscrito original, Schopp percebeu que houve um erro na transcrição. Entrevista era na verdade interior.

 Normalmente eu faço descobertas após trabalhar por anos  afirmou Schopp, que irá publicar o livro sobre a descoberta nesta semana, em entrevista à AFP.  Aqui foi direto. Me pareceu quase injusto.

O escritor consultou a diretora do departamento de impressos da Biblioteca Nacional da França, Sylvie Aubenas, que também ficou convencida que Constance era a modelo.

 Este testemunho da época me faz acreditar com 99% de certeza que a modelo de Courbet era Constance Queniaux  avaliou Sylvie.

Na época, Constance tinha 34 anos e, aposentada da Ópera, disputava a atenção de Halil Pasha com a famosa cortesã Marie-Anne Detourbay. Também conhecida como Jeanne de Tourbey, Marie-Anne era proprietária de um salão, que se tornaria a Condessa de Loyne. Por sua presença na sociedade francesa, também foi apontada como possível modelo para Courbet.

Na opinião de Sylvie, as cartas de Dumas revelam que a identidade da modelo de Courbet era conhecida na época, mas foi perdida ao longo do tempo, já que Constance se tornou uma senhora altamente respeitada conhecida pela filantropia.

A Origem do Mundo, pintura de Gustave Courbet Crédito: Daniele Dalledonne / Flickr / Creative Commons