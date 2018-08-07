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"Love Is Here To Stay"

Aos 92 anos, Tony Bennett lança álbum em parceria com Diana Krall

Novo trabalho, que celebra o 120º aniversário de Gershwin, será lançado no dia 14 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 12:53

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 12:53

Tony Bennet e Diana Krall lançam álbum juntos para celebrar 120º aniversário de Gershwin Crédito: Reprodução/YouTube Diana Krall
Tony Bennett, de 92 anos, e Diana Krall, de 53 anos, em uma nova parceria, comemoram seu amor pela música de George e Ira Gershwin em seu novo álbum, Love Is Here To Stay, que será lançado dia 14 de setembro. Até o momento, somente foi liberada a canção Fascinating Rhythm, que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.
Amigo de Diana Krall há mais de 20 anos, Tony Bennett comemorou recentemente seu 92º aniversário. Os dois fizeram uma turnê juntos em 2000 e gravaram duetos para dois dos álbuns de Bennett (Duets e Playin With My Friends), mas este lançamento marca sua primeira parceria num projeto de um álbum inteiro juntos. Love Is Here To Stay será lançado a tempo para celebrar os 120 anos do aniversário de George Gershwin, comemorado no dia 26 de setembro.
Os dois artistas são vencedores de inúmeros Grammy e ganhadores de diversos Discos de Platina. Bennett é o único artista que entre seus 85 e 88 anos teve um álbum de estreia em 1º lugar na Billboard Top 200 e Krall é a única artista de jazz a ter oito álbuns que estrearam em 1º lugar na lista de álbuns de jazz da Billboard.
. Crédito: Reprodução/YouTube Diana Krall
Danny Bennett, presidente e diretor executivo da Verve Label Group, comentou: Quando Tony Bennett e Diana Krall cantam a música dos Gershwins é verdadeiramente o acasalamento artístico perfeito de cantores e compositores. É uma daquelas gravações que, quando você ouve, reconhece instantaneamente que isso tinha que acontecer - era apenas uma questão de colocar esses dois artistas extraordinários em um estúdio e colocar o songbook dos Gershwins na frente deles.
O disco foi produzido pelos vencedores do Grammy Dae Bennett e Bill Charlap, tendo Danny Bennett como Produtor Executivo. O álbum será lançado em CD, vinil, e nas plataformas digitais e de streaming. O Bill Charlap Trio é formado por Bill Charlap (piano), Peter Washington (baixo) e Kenny Washington (bateria).
. Crédito: Reprodução/YouTube Diana Krall
Confira a tracklist de Love Is Here To Stay:
1. S Wonderful
2. My One And Only
3. But Not For Me (Diana Krall solo)
4. Nice Work If You Can Get It
5. Love Is Here To Stay
6. I Got Rhythm
7. Somebody Loves Me
8. Do It Again
9. Ive Got A Crush On You
10. Fascinating Rhythm
11. They Cant Take That Away From Me
12. Who Cares? (Tony Bennett solo)

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