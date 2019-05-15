Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furacão K-pop

Antes de show no Brasil, BTS anuncia que lançará jogo de celular

Ideia é que os usuários assumam o comando do grupo de K-Pop em uma simulação

Publicado em 

15 mai 2019 às 05:19

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 05:19

Crédito: Reprodução
O BTS anunciou na última quinta-feira, 9, que vai lançar um jogo de celular, o BTS World. A jornada interativa, que poderá ser baixada via iOS e Android, permitirá que os jogadores se tornem gerentes da banda.
Sem data de estreia confirmada, a ideia é que os usuários assumam o comando do grupo de K-Pop em uma simulação de 2012, época em que a boyband ainda não existia, para ajudá-la a estrear e crescer. É possível fazer um pré-cadastro no site do game para ter acesso a conteúdos exclusivos.
O site do BTS World ainda não está completamente pronto, mas já tem alguns recursos como o From BTS, no qual os cantores simulam uma chamada de telefone para os fãs. Há também uma descrição divertida para a novidade:
"O mundo vira de cabeça para baixo. Quando você abre os olhos, você está em algum lugar desconhecido, no ano de 2012. Espere, você é um funcionário da BigHit [produtora sul-coreana que lançou a boyband, em 2013]? Você acabou de se tornar um gerente do BTS em um mundo em que o BTS ainda não existe. O futuro da banda está em suas mãos!"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Música São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados