Antes de show no Brasil, BTS anuncia que lançará jogo de celular

anunciou na última quinta-feira, 9, que vai lançar um, o. A jornada interativa, que poderá ser baixada via iOS e Android, permitirá que os jogadores se tornem gerentes da banda.

O site do BTS World ainda não está completamente pronto, mas já tem alguns recursos como o From BTS, no qual os cantores simulam uma chamada de telefone para os fãs. Há também uma descrição divertida para a novidade:

"O mundo vira de cabeça para baixo. Quando você abre os olhos, você está em algum lugar desconhecido, no ano de 2012. Espere, você é um funcionário da BigHit [produtora sul-coreana que lançou a boyband, em 2013]? Você acabou de se tornar um gerente do BTS em um mundo em que o BTS ainda não existe. O futuro da banda está em suas mãos!"