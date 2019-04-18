Antes da fama: o que faziam alguns artistas como Brie Larson, Iza e Silva

Quem nunca olhou para aquela foto antiga ou lembrou de alguma situação passada que em nada lembra a sua vida atual? Pode ser um gosto musical esquecido ou uma profissão que não tinha muito a ver. Todo mundo passa por grandes transformações ao longo da vida e com os famosos não é diferente.
A atriz norte-americana Brie Larson, estrela de Capitã Marvel, hoje aparece na telona cheia de superpoderes e inspira outras mulheres. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, bem antes de tudo isso, lá em 2003, Brie após várias tentativas frustradas de passar em testes, escreveu a música “Invisible Girl” e finalmente foi notada pela mídia.
Em 2005 gravou o álbum “Finally Out Of P.E”, bem ao estilo de outras cantoras pop dos anos 2000 como Avril Lavigne e Hilary Duff. Seus clipes ainda podem ser vistos na internet. Mas a carreira parou ainda no primeiro álbum e em 2008, Brie decidiu voltar a atuar.
Uma das maiores cantoras do Brasil atualmente, Iza se formou em Publicidade na PUC do Rio (ela era amiga da Youtuber Jout Jout na PUC e uma incentivou a outra a mudar de carreira). Cansada da área de comunicação, decidiu largar tudo e investir na carreira de cantora. Vale a pena assistir o primeiro vídeo de Iza, e ver como ela se transformou de uma menina tímida, que mal conseguia encarar a câmera para esse furacão.
Quem também foi perdendo a timidez e traçando seu próprio caminho foi o cantor Silva. Lúcio que estuda música desde criança, tocou durante algum tempo na banda do seu irmão, Lucas Souza, bastante conhecido no cenário musical religioso. Depois de morar na Irlanda, Silva decidiu gravar suas canções e hoje seu irmão, Lucas, é seu empresário e co-autor das canções.
Listamos alguns outros famosos que mudaram o rumo de sua história, como Anitta, que era estagiária de uma multinacional e Mahershala Ali, vencedor de dois Oscars que era jogador de basquete.
ANITTA
Ex-estagiária da Vale do Rio Doce, Anitta estudou Administração e quando ia assinar contrato para ser efetivada decidiu largar o estágio para investir na carreira de funkeira.
ARIANA GRANDE
Dona de vários hits, a jovem Ariana ganhou seu primeiro papel na Broadway aos 15 anos. Entre 2010 e 2013 fez parte do elenco da série Victorious da Nickelodeon, onde começou a carreira como cantora, na trilha sonora da série.
DRAKE
Drake entrou no universo do entretenimento fazendo pontas em várias séries no Canadá, até conseguir um papel em uma série de TV chamada “Degrassi: The Next Generation”, uma versão canadense de ‘Malhação’
MAHERSHALA ALI
Mahershala, que tem dois Oscars na prateleira, disputou quatro temporadas de basquete universitário pela Universidade de Saint Mary’s que disputa a primeira divisão da NCAA (liga universitária norte-americana)
SIMONE E SIMARIA
Simone teve sua primeira oportunidade profissional como backing vocal de Frank aos 14 anos. Dois anos depois Simaria se juntou a irmã e elas cantaram com Frank durante cerca de cinco anos até saírem do grupo para tentarem carreira solo