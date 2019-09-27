'Alice Júnior' mostra as experiências amorosas de uma garota trans

Cena do filme "Alice Júnior" Crédito: Beija-Flor Filmes/Divulgação

Alice (Anne Celestino) é uma antenada youtuber de 17 anos que sonha em participar de novas aventuras, viver o primeiro amor e, lógico, deixar de ser "BV".

Explicando: no mundo próprio dos teens, "BV" é quem ainda não deu o primeiro beijo. Neste universo, beijar pela primeira vez significa um rito de passagem da adolescência para a juventude, espécie de conquista da maturidade emocional.

Descolada, Alice não teria dificuldades em conseguir um "crush" e ter essa experiência. Porém, essa pernambucana que mudou de Recife para o interior do Paraná com o pai é uma garota trans.

A história, sobre a aceitação social e emocional das pessoas trans lutando contra o preconceito, é o mote de "Alice Júnior", filme do paranaense Gil Baroni que será exibido neste sábado (28) dentro da programação do 26º Festival de Cinema de Vitória. A sessão começa às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, com entrada gratuita. O filme faz a sua estreia nacional na mostra capixaba.

Em conversa com o Gazeta Online, Baroni diz que o título chega para quebrar uma série de preconceitos na luta contra a transfobia. "O Brasil é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo. Acho que essa intolerância está diretamente relacionada à falta de informação. Sem educação não há respeito às diferenças", defende o realizador, atuante dos direitos LGBTQ+ em Curitiba.

"Senti necessidade de usar o cinema para abordar uma forma de sexualidade que ainda é tabu em nosso país", complementa, dizendo que boa parte da força do filme concentra-se no talento da novata Anne Celestino, que acompanhará a exibição em Vitória.

"Fiquei encantado com ela desde a primeira cena do teste. Anne tem experiência em trabalhos universitários em Recife, sendo atuante nos direitos das pessoas trans. A personagem, inclusive, seria paulista. Mudamos o roteiro somente para encaixá-la no filme", revela.

PRECONCEITOS

"Alice Júnior" traz sua protagonista vivendo uma série de preconceitos em seu novo lar. "A cidade foi criada um pouco como espelho do meu Estado, o Paraná. Boa parte da sociedade paranaense é muito conservadora", analisa, revelando que Alice chega a sofrer maus tratos em seu novo colégio.

"A professora não aceita chamá-la pelo seu nome social, de menina. Ela também não pode usar o banheiro destinado às mulheres. A diretora do colégio, inclusive, pede que ela se vista como homem. São agressões muito corriqueiras e que vão minando todos os direitos que as trans conseguiram conquistar com muita luta". Acima, veja um vídeo com os bastidores de "Alice Júnior".

Ah, sim, e o beijo? Rola? "Rola sim, mas há todo um mistério envolvendo a cena. Ela vive um triângulo amoroso com um casal de namorados (interpretados pelos atores Matheus Moura e Surya Amitrano)", despista Baroni, dizendo que queria ressaltar a beleza da descoberta da sexualidade.

"O primeiro beijo é algo tão bonito e simples, uma conquista de todo ser humano quando passa pela jornada de maturidade e começa a compreender sua independência e importância no mundo", filosofa, complementando.

"Parece simples contar a história do primeiro beijo na adolescência. No entanto, a complexidade nasce quando esse primeiro beijo acontece com uma mulher trans".

26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: 24 A 29 DE SETEMBRO

Onde: Centro Cultural Sesc Glória, Tenda Musical, Cine Metrópolis e Hotel Senac Ilha do Boi. As atrações do festival são gratuitas

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira  27 de setembro

9h  20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

9h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual, com Paulo Boccato  Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Elaboração de Projetos Culturais, com Daniel Morelo e Simone Marçal - Hotel Senac Ilha do Boi

10h  Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

13h  Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda  Sala Ilhabela, Hotel Senac Ilha do Boi

14h  20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

14h - Sessão Especial - Salas Cariê Lindemberg e Marien Calixte - 2º e 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Espero tua (re)volta" (Eliza Capai, DOC, RJ)

15h - Lançamento do Caderno da Homenageada Bernadette Lyra - Salão Penedo, Hotel Senac Ilha do Boi

16h - 6ª Mostra "Outros Olhares" - Programa Narrativas 1 - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"O Quadro" (Melina Leal Galante, FIC, ES)

"Aulas que Matei" (Amanda Devulsky e Pedro B. Garcia, FIC, DF)

"Tomar o Tempo - Poesia Inútil" (Amanda Brommonschenkel, Carol Covre, Juane Vaillant, Marcéu Rosário Nogueira, Thaís Rodrigues, EXP, ES)

"Kris Bronze" (Larry Machado, DOC, GO)

"Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados" (Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cris Araújo, Pedro Maia de Brito, DOC, MG/PE)

16h  3ª Mostra Nacional de Videoclipes  Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Alguém na Janela" (Gustavo Rosseb) - Aksa Lima - SP

"Toasted" (Danos) - Cintia Nakashima - SP

"Fausto de Gueto" (Pelos) - Arthur B. Senra e Robert Frank - MG

"19" (LaBaq) - Co-direção LaBaq e Laís Catalano Aranha - SP

"Ninguém Perguntou por Você" (Letrux) - Pedro Henrique França - RJ

"OK OK OK" (Gilberto Gil) - Victor Hugo Fiuza - RJ

"Brisa" (Silva) - MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins) - BA

"Meu Carnaval" (Gabriela Brown) - Gabriela Brown e Tati Rabelo - ES

"Tempos Loucos" (The Outs) - Fabrício Koltermann - RS

"Pedrinho" (Tulipa Ruiz) - Pedro Henrique França, Fabio Lamounier e Rodrigo Ladeira - SP

"Space Woods" (My Magical Glowing Lens) - Gustavo Senna Martins De Almeida - ES

"Vazio" (Pxrtela) - Maurício Coutinho - DF

19h  23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Refúgio" (Shay Peled e Gabriela Alves, DOC, ES)

"A Praga do Cinema Brasileiro" (William Alves e Zefel Coff, FIC, DF)

"NEGRUM3" (Diego Paulino, DOC, SP)

"O Órfão" (Carolina Markowicz, FIC, SP)

 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Mirante" (Rodrigo John, DOC, RS)

23h - Pocket Show, com Johnny Hooker - Tenda Musical

00h30 - Rita Cadillac e Ursula Pussynail - Tenda Musical

Sábado  28 de setembro

9h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual, com Paulo Boccato  Hotel Senac Ilha do Boi

10h  Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  4ª Mostra Mulheres no Cinema + Debate  Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Deus te dê boa sorte" (Jacqueline Farias, DOC, PE)

"Fosfeno" (Clara Vilas Boas e Emanuele Sales, EXP, MG)

"Poder" (Sabrina Rosa, FIC, RJ)

"Afeto" (Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina, EXP, RJ)

15h - Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Para Minha Gata Mieze" (Wesley Gondim, FIC, DF)

"Papa-Figo" (Alex Reis, FIC, SP)

"Broto" (Antonio Teicher, FIC, RJ)

"Guará" (Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista, FIC, GO)

"Carne Infinita" (Isadora Cavalcanti, FIC, RJ)

"Caranguejo Rei" (Enock Carvalho e Matheus Farias, FIC, PE)

16h - 6ª Mostra "Outros Olhares" - Programa Narrativas 2 - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Eu, Minha Mãe e Wallace" (Irmãos Carvalho, FIC, RJ)

"Rocha" (Luiz Matoso, FIC, RN)

"Os que Esperam" (PH Martins, DOC, ES)

"Crua" (Diego Lima, FIC, PB)

"Mesmo com Tanta Agonia" (Alice Andrade Drummond, FIC, SP)

16h - BatuQdellas - Tenda Musical

18h  Apresentação Banda de Congo Amores da Lua e Banda de Congo Panela de Barro  em frente ao Centro Cultural Sesc Glória

19h  23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Quando Elas Cantam" (Maria Franchin, DOC, SP)

"Sobrado" (Renato Sircilli, FIC, SP)

"O Pássaro sem Plumas" (Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, FIC, ES)

"Cor de Pele" (Lívia Perini, DOC, 15, PE)

 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Alice Junior" (Gil Baroni, FIC, PR)

23h - Katerina Polemi - Tenda Musical

Madrugada de Sábado (28) para Domingo (29)

00h - Pocket Show, com Zéu Britto - Tenda Musical

01h - Pocket Show, com Roberta de Razão - Tenda Musical

1h30  Karaokê do Filippo - Tenda Musical

Domingo  29 de setembro

5h - 3ª Mostra Nacional de Videoclipes - Tenda Musical

- Sessão Especial - Tenda Musical

"Vitória Delas" (José Augusto Muleta, DOC, ES)

6h - 1ª Mostra do Outro Lado - Cinema de Horror e Fantástico - Tenda Musical

9h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi

10h  Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental  Salas Cariê Lindemberg e Marien Calixte - 2º andar e 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Poética do Barro" (Giuliana Danza, ANI, MG)

"Menino Pássaro"  (Diogo Leite, FIC, SP)

"S/N (Sem Número)" (Renata Malta, FIC, PE)

"Glória" (Yaminaah Abayomi e Nádia Oliveira, EXP, RJ)

"Quarto de Cura" (Castiel Vitorino Brasileiro, DOC, ES)

"KAA ZAR WKYZE WA - Os Donos da Floresta em Perigo" (Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara, DOC, SP)

15h - Paulo Prot Trio - Tenda Musical

16h - 9ª Mostra Quatro Estações - Salas Cariê Lindemberg e Marien Calixte - 2º andar e 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Selma Depois da Chuva" (Loli Menezes, FIC, SC)

"Vigia" (João Victor Borges, FIC, RJ)

"Tea for Two" (Julia Katharine, FIC, SP)

"Superpoderosa Mathilda" (João Giry, DOC, ES)

"Reforma" (Fábio Leal, FIC, PE)

"Peixe" (Yasmin Guimarães, FIC, MG)

19h 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Casa" (Leticia Simões, DOC, PE)

- Homenagem à Bernadette Lyra - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

- Exibição do curta-metragem resultado da Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

 Premiação e Encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)