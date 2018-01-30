Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão fazem show em Vila Velha

Alciona Crédito: Marcos Hermes

Vila Velha será o cenário especial para receber um trio de peso no cenário musical. O projeto Eu Amo Samba aterrissa no município, no próximo dia 24 de fevereiro, trazendo Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão.





No evento, os artistas prometem apresentar o melhor dos seus repertórios. Da Marrom, o público pode esperar grandes sucessos, como A Loba, Estranha Loucura, Não deixe o samba morrer, Sufoco, Depois do Prazer e muito mais.

Já o sambista Diogo Nogueira que, inclusive, acaba de lançar o novo CD Munduê, em comemoração aos 10 anos de carreira, além de apresentar as novas canções, vai resgatar sucessos que interpretou durante toda a sua trajetória, como Verdade Chinesa, Malando é Malandro, Mané é Mané, Madalena, Clareou, Fé em Deus e muito mais.

Ele receberá como convidado o veterano Jorge Aragão. E se depender desses dois, o público vai curtir uma verdadeira, e em grande estilo, roda de samba. O evento será na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Os ingressos já estão sendo vendidos.

Serviço

Eu Amo Samba

Atrações: Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Alcione.

Horário de abertura dos portões: a partir das 20 horas

Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo

Ingressos: R$ 80 (área vip/meia entrada); R$ 800 (mesa prata); R$ 900 (mesa ouro) e R$ 1 mil (mesa diamante)