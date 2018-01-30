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SAMBA

Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão fazem show em Vila Velha

Trio fará uma apresentação inédita na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, no dia 24 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 20:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 20:34

Alciona Crédito: Marcos Hermes
Vila Velha será o cenário especial para receber um trio de peso no cenário musical. O projeto Eu Amo Samba aterrissa no município, no próximo dia 24 de fevereiro, trazendo Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão.
 
No evento, os artistas prometem apresentar o melhor dos seus repertórios. Da Marrom, o público pode esperar grandes sucessos, como A Loba, Estranha Loucura, Não deixe o samba morrer, Sufoco, Depois do Prazer e muito mais.
Já o sambista Diogo Nogueira que, inclusive, acaba de lançar o novo CD Munduê, em comemoração aos 10 anos de carreira, além de apresentar as novas canções, vai resgatar sucessos que interpretou durante toda a sua trajetória, como Verdade Chinesa, Malando é Malandro, Mané é Mané, Madalena, Clareou, Fé em Deus e muito mais.
Ele receberá como convidado o veterano Jorge Aragão. E se depender desses dois, o público vai curtir uma verdadeira, e em grande estilo, roda de samba. O evento será na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Os ingressos já estão sendo vendidos.
Serviço
Eu Amo Samba
Atrações: Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Alcione.
Horário de abertura dos portões: a partir das 20 horas
Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo 
Ingressos: R$ 80 (área vip/meia entrada); R$ 800 (mesa prata); R$ 900 (mesa ouro) e R$ 1 mil (mesa diamante)
Pontos de venda: site blueticket e nas lojas Jacklayne Joias e Metal Nobre.

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