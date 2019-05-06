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'O Sétimo Guardião'

Aguinaldo Silva esquece de escrever fim para personagem de novela

Autor revelou ter precisado 'correr' parar fazer um adendo no último capítulo da trama, que está em sua penúltima semana

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:13

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:13

22/02/2019 - Aguinaldo Silva Crédito: Cesar Alves/ TV Globo
Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião, novela das 9 que está em suas últimas semanas, revelou em seu Instagram que "esqueceu" de escrever um final para o personagem Nicolau, vivido por Marcelo Serrado na trama.
"Acordo assustado no meio da noite: 'Esqueci do Nicolau!' E corro pra fazer um adendo ao último capítulo", contou Aguinaldo na manhã desta segunda-feira, 6.
O personagem Nicolau, vivido por Marcelo Serrado, é o chapeiro do trailer Gordelícias, que vende lanches na praça da cidade de O Sétimo Guardião. Nicolau tem quatro filhos com Afrodite, interpretada por Carolina Dieckmann.
06/05/2019 - Marcelo Serrado como Nicolau em 'O Sétimo Guardião' Crédito: João Cotta / Globo / Divulgação
A novela O Sétimo Guardião chegará ao fim no dia 17 de maio, uma sexta-feira, e dará lugar para A Dona do Pedaço, protagonizada por Juliana Paes, que estreia no dia 20 de maio, uma segunda-feira.

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