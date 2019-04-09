Abertas inscrições para o 2º Festival de Cinema de Santa Teresa

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Santa Teresa está preparada para realizar o seu 2º Festival de Cinema (FECSTA). Neste ano, o evento será realizado de 1 a 4 de agosto, na Casa da Cultura, na sede do município.

Em 2019, além da a 2ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragem, composta por Mostra Competitiva Sensura Livre (apropriado para todos os públicos) e Mostra Competitiva Frenética (restrição indicativa de faixa etária), o festival cria a Mostra Competitiva "Índios: Esplendor e Resistência" (temáticas indigenistas, produções indígenas e meio ambiente), que conta com o apoio do INMA – Instituto Nacional da mata Atlântica em Santa Teresa.

Os interessados podem inscrever filmes com duração máxima de 30 minutos e que tenham sido finalizados entre 2018 e junho deste ano. Poderão concorrer filmes de curta-metragem produzidos originalmente em qualquer formato e que tenham arquivo de exibição em formato FULL HD com Áudio 2.0.

Serão selecionados 35 filmes que vão disputar o Troféu Santa Teresa nas categorias Ficção, Animação, Documentário, Júri Popular, Menção Honrosa e Melhor Filme do Festival. Para a última citada, além do troféu, o vencedor levará um prêmio de R$ 1 mil.

SERVIÇO

2º Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA)

Quando: de 1 a 4 de agosto de 2019

Onde: Casa da Cultura em Santa Teresa