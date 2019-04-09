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CINEMA

Abertas inscrições para o 2º Festival de Cinema de Santa Teresa

Interessados têm até o dia 1 de junho para se inscreverem no site da prefeitura

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 22:17

Publicado em 

08 abr 2019 às 22:17
Crédito: Pixabay
Santa Teresa está preparada para realizar o seu 2º Festival de Cinema (FECSTA). Neste ano, o evento será realizado de 1 a 4 de agosto, na Casa da Cultura, na sede do município.
Em 2019, além da a 2ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragem, composta por Mostra Competitiva Sensura Livre (apropriado para todos os públicos) e Mostra Competitiva Frenética (restrição indicativa de faixa etária), o festival cria a Mostra Competitiva "Índios: Esplendor e Resistência" (temáticas indigenistas, produções indígenas e meio ambiente), que conta com o apoio do INMA – Instituto Nacional da mata Atlântica em Santa Teresa. 
Os interessados podem inscrever filmes com duração máxima de 30 minutos e que tenham sido finalizados entre 2018 e junho deste ano.  Poderão concorrer filmes de curta-metragem produzidos originalmente em qualquer formato e que tenham arquivo de exibição em formato FULL HD com Áudio 2.0. 
A pré-seleção será feita a partir de links dos curtas metragens enviados junto à ficha de inscrição - serão aceitos links de vídeos hospedados no You Tube ou Vimeo. O proponente poderá inscrever somente uma obra até o dia 1 de junho, no link. 
Serão selecionados 35 filmes que vão disputar o Troféu Santa Teresa nas categorias Ficção, Animação, Documentário, Júri Popular, Menção Honrosa e Melhor Filme do Festival. Para a última citada, além do troféu, o vencedor levará um prêmio de R$ 1 mil.
SERVIÇO
2º Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA)
Quando: de 1 a 4 de agosto de 2019
Onde: Casa da Cultura em Santa Teresa
Inscrições: até 1 de junho pela internet; confira o regulamento aqui

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