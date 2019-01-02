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Até 11 de janeiro

Abertas inscrições para apresentações no Palácio Sônia Cabral em 2019

Qualquer artista interessado pode preencher uma ficha e fazer a inscrição online

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 17:23

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

02 jan 2019 às 17:23
Crédito: Divulgação/Governo do ES
O artista que tem vontade de se apresentar no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, tem até o próximo dia 11 de janeiro para se inscrever por meio do site da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). É que, para democratizar o uso do espaço do local, a administração do aparelho cultural abriu, pela segunda vez, edital de ocupação para qualquer pessoa física ou jurídica.
Depois de inscrito o projeto, o material será analisado por uma banca composta por artistas e equipes técnicas da pasta da Cultura do governo. Para ser aprovado, o projeto deve receber nota igual ou superior a 60, em uma escala de 0 a 100, como explica Renan Oaks, da equipe administrativa do Sônia Cabral. "Ano passado, cerca de 60 artistas se inscreveram e algo em torno de 30 foram selecionados", lembra.
Para esse ano, a ideia é superar esses números. "Temos percebido que novas pessoas têm tido acesso ao Sônia Cabral com esse meio de inscrição... E é justamente isso o que queremos", relata, completando que esse mesmo processo era executado para a agenda do Teatro Carlos Gomes.
Os interessados devem elaborar projetos que incentivem o acesso e consumo à cultura e ter ao menos 18 anos. Serão contemplados o máximo de projetos que a agenda do Sônia Cabral comportar e que estejam ligados ao teatro, dança, circo, música, audiovisual, culturas populares, linguagens artísticas integradas e formação ou qualificação. "Espetáculos, apresentações, oficinas, masterclass... Tudo isso vale", reitera.
A agenda do teatro, para quem for contemplado pelo edital, estará disponível para os meses de fevereiro até julho. Os artistas também devem escolher entre quinta e domingo para marcarem as apresentações, já que a quarta-feira é reservada pela administração do Sônia Cabral para eventuais compromissos oficiais. "Casa haja conflito de datas entre os aprovados, nós vamos negociar e veremos de que forma podemos resolver o problema", garante.
No fim do primeiro semestre de 2019, um novo edital de ocupação será aberto para que a agenda de julho a dezembro seja marcada.
ARTISTA VAI PODER COBRAR INGRESSO
O artista que for selecionado pelo edital poderá cobrar entradas. Nesses casos, 10% do valor arrecadado com a bilheteria deve ser retiro pelo Palácio da Cultura Sônia Cabral. O dinheiro será destino ao Tesouro do Patrimônio do Estado. Mas o artista também pode optar por não cobrar nada e, nesse caso, nenhum dinheiro ficará retido pela administração.
SERVIÇO
Edital de Ocupação do Palácio Sônia Cabral 2019/1
Inscrições: exclusivamente pela internet, por meio do site https://www.secult.es.gov.br/
Prazo: até o dia 11 de janeiro
Mais informações: (27) 3636-7100

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