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Viradão Cultural

Abertas as inscrições para shows e apresentações do Viradão Vitória

Interessados podem realizar inscrição pela web até o próximo dia 5 de julho
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 mai 2019 às 14:38

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 14:38

Crédito: Ricardo Medeiros
Entre os dias 28 e 29 de setembro, a Capital do Espírito Santo será palco da 4ª edição do Viradão Vitória e as inscrições para participar do evento estão abertas. Até o próximo dia 5 de julho, os formulários para participação podem ser preenchidos via web e quem seleciona as atrações é uma equipe da Secretaria de Cultura de Vitória (Semc). 
As inscrições podem ser feitas pela plataforma Prosas até as 18h do dia 5 de julho. Podem participar pessoas físicas (maiores de 18 anos ou representantes de grupos ou coletivos que atuam como produtores ou artistas) ou pessoas jurídicas (empresas ou instituições que comprovem atuação na área artística ou cultural). 
> INSCRIÇÕES | Acesse o Prosas para fazer a inscrição para o Viradão Vitória
CATEGORIAS
Em 2019, o edital contempla 49 propostas de atividades artísticas, sendo: 
a) Categoria 1 – Circo;
b) Categoria 2 – Dança;
c) Categoria 3 – Dança tradicional de matriz africana;
d) Categoria 4 – Dança de Salão;
e) Categoria 5 – Mapeamento de Vídeo (Vídeo Mapping);
f) Categoria 6 – Performance;
g) Categoria 7 – Pintura Artística;
h) Categoria 8 – Poesia;
i) Categoria 9 – Sarau Poético;
j) Categoria 10 – Teatro de Rua;
k) Categoria 11 – Teatro Infantil;
l) Categoria 12 – DJ;
m) Categoria 13 – DJ/MC (Rap);
n) Categoria 14 – Banda, conjunto ou grupo de música Infantil;
o) Categoria 15 – Banda, conjunto ou grupo de música Pop, Pop-rock, Reggae, Samba-rock e/ou MPB;
p) Categoria 16 – Banda, conjunto ou grupo de Samba de Roda;
q) Categoria 17 – Banda, conjunto ou grupo de Chorinho;
r) Categoria 18 – Banda, conjunto ou grupo de Hardcore;
s) Categoria 19 – Banda, conjunto ou grupo de Forró Pé-de-Serra;
t) Categoria 20 - Banda, conjunto ou grupo de novos talentos musicais;
u) Categoria 21 – Duo ou Trio de música Jazz e/ou Blues

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