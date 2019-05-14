Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

'X-Men': Fox divulga vídeo relembrando todos os filmes da saga

Produtora também publicou um novo trailer de 'X-Men: Fênix Negra' nesta segunda-feira, 13, considerada o 'X-Men Day'

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:32

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:32

14/05/2019 - Cena de 'X-Men: Fênix Negra' Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYX-Men: Fênix NegraENTITY_apos_ENTITY (2019) / 20th Century Fox
A Fox divulgou nesta segunda-feira, 13, considerado o "X-Men Day", um novo trailer do filme X-Men: Fênix Negra, em que faz uma retrospectiva de todos os filmes da saga que foram lançados desde 2000.
No vídeo, há uma série de entrevistas feitas com atores que fizeram papéis marcantes nos filmes X-Men, como Hugh Jackman (Wolverine), Michael Fassbender (Magneto) e Sophie Turner (Jean Grey).
Por fim, são relembrados, em ordem, momentos de X-Men, X-Men 2, X-Men 3: O Confronto FInal, X-Men Origens: Wolverine, X-Men: Primeira Classe, Wolverine: Imortal, X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, X-Men: Apocalipse, Logan e, por fim, o anúncio de X-Men: Fênix Negra, que estreia no próximo dia 6 de junho no Brasil.
"A 20th Century Fox comemora neste dia 13 de maio o 'X-Men Day' - dia escolhido para a celebração global da saga X-Men, com apoio da sua base de fãs e com a participação de todos os personagens da saga", afirma a empresa em suas redes sociais.
Assista aos vídeos abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados