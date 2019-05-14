'X-Men': Fox divulga vídeo relembrando todos os filmes da saga

14/05/2019 - Cena de 'X-Men: Fênix Negra' Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYX-Men: Fênix NegraENTITY_apos_ENTITY (2019) / 20th Century Fox

A Fox divulgou nesta segunda-feira, 13, considerado o "X-Men Day", um novo trailer do filme X-Men: Fênix Negra, em que faz uma retrospectiva de todos os filmes da saga que foram lançados desde 2000.

No vídeo, há uma série de entrevistas feitas com atores que fizeram papéis marcantes nos filmes X-Men, como Hugh Jackman (Wolverine), Michael Fassbender (Magneto) e Sophie Turner (Jean Grey).

Por fim, são relembrados, em ordem, momentos de X-Men, X-Men 2, X-Men 3: O Confronto FInal, X-Men Origens: Wolverine, X-Men: Primeira Classe, Wolverine: Imortal, X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, X-Men: Apocalipse, Logan e, por fim, o anúncio de X-Men: Fênix Negra, que estreia no próximo dia 6 de junho no Brasil.

"A 20th Century Fox comemora neste dia 13 de maio o 'X-Men Day' - dia escolhido para a celebração global da saga X-Men, com apoio da sua base de fãs e com a participação de todos os personagens da saga", afirma a empresa em suas redes sociais.