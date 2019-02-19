'Vingadores: Ultimato' será o último filme de Gwyneth Paltrow na Marvel

Gwyneth Paltrow não sabe se retornará como Pepper Potts em outro filme da Marvel Crédito: Divulgação/Marvel

Gwyneth Paltrow declarou à Variety nesta terça-feira, 19, que não faz mais parte da Marvel, o que quer dizer que seu último filme na produtora será Vingadores: Ultimato, previsto para estrear em 25 de abril deste ano no Brasil.

"Estou um pouco velha para estar em uma armadura [de heroína]. Eu me sinto sortuda em ter participado de Vingadores, porque fui convencida a fazê-lo", disse a atriz de 46 anos.