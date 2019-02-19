Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

'Vingadores: Ultimato' será o último filme de Gwyneth Paltrow na Marvel

Atriz 'se aposentou' da produtora norte-americana e afirma que participar de 'Homem de Ferro' foi uma 'experiência maravilhosa'

Publicado em 

19 fev 2019 às 17:45

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 17:45

Gwyneth Paltrow não sabe se retornará como Pepper Potts em outro filme da Marvel Crédito: Divulgação/Marvel
Gwyneth Paltrow declarou à Variety nesta terça-feira, 19, que não faz mais parte da Marvel, o que quer dizer que seu último filme na produtora será Vingadores: Ultimato, previsto para estrear em 25 de abril deste ano no Brasil.
"Estou um pouco velha para estar em uma armadura [de heroína]. Eu me sinto sortuda em ter participado de Vingadores, porque fui convencida a fazê-lo", disse a atriz de 46 anos.
Além disso, ela afirmou que foi uma "experiência maravilhosa" fazer o primeiro Homem de Ferro, de 2008, e que está disposta a voltar caso um dia precisem dela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados