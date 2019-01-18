'Unbreakable Kimmy Schmidt': divulgado trailer da última temporada

A Netflix divulgou o trailer dos episódios finais da última temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt.
A série de comédia norte-americana foi criada por Tina Fey e Robert Carlock e está no ar desde 2015. Na trama, Kimmy (Ellie Kemper) ficou aprisionada por 15 anos após ser sequestrada por um pastor. Ao ser resgatada, vai para Nova York recomeçar a vida e faz novas amizades.
A segunda parte da quarta temporada, que conta com seis episódios, estará disponível na Netflix a partir de 25 de janeiro.
