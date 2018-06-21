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CINEMA

'Tungstênio' faz retrato do povo brasileiro em toda sua complexidade

Longa está entre as estreias da semana nos cinemas do país

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 20:53
Cena de Tungstênio. Longa mostra uma Bahia consumida por conflitos sociais Crédito: Pagu Pictures/Divulgação
Em Tungstênio, Heitor Dhalia (de Nina e O Cheiro do Ralo), põe em foco uma Bahia consumida por conflitos sociais, em que pequenos malfeitores convivem com policiais pouco confiáveis. A fronteira entre os dois campos é tênue, para não dizer inexistente. A história é baseada na HQ homônima de Marcello Quintanilha.
Dois pequenos meliantes, Liece (Pedro Wagner) e Poró (Sergio Laurentino) pescam usando explosivos, prática predatória proibida por lei. São observados por um indignado militar da reserva, o ex-sargento Ney (José Dumont), e por um pequeno transgressor, o jovem traficante Cajú (Wesley Guimarães). Este é informante de um policial violento, Richard (Fabrício Boliveira), chamado a intervir no caso dos pescadores ilegais. Richard mantém um relacionamento abusivo com Keira (Samira Carvalho), que ameaça abandoná-lo, mas hesita em fazê-lo. A história tem narrativa em off com a voz de Milhem Cortaz.
Mesmo tropeçando às vezes, a trama evolui. Põe em evidência a complexidade de uma sociedade de papéis um tanto indefinidos, em que todos suam para sobreviver e portanto vivem em situação de conflito permanente. Tudo parece um tanto gritado e exasperado demais, talvez porque o diretor tenha escolhido um registro menos naturalista que expressionista, tom mais adequado para retratar um país como o Brasil. Nesse ambiente em que todos parecem se entredevorar, não falta espaço para a ternura, muitas vezes diluída no excesso de violência.
O elenco é quase todo excepcional. Boliveira faz um tipo truculento e no entanto frágil no âmago do seu ser. Dumont é o ex-milico rígido, mas dono de um coração. Wesley Guimarães é um jovem promissor e o mesmo se pode dizer de Samira Carvalho.
Tungstênio é um filme de valor, com seus impasses e entraves. Retrato febril do povo brasileiro que, como o metal aludido, é maleável e resistente, senão não teria resistido até agora.
Tungstênio
(Brasil/2017, 79 min.)
Direção de Heitor Dhalia
Com Fabrício Boliveira, Samira Carvalho, José Dumont, Wesley Guimarães

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