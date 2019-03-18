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Cinema

'Transformers: O Último Cavaleiro' e 'Bumblebee' têm sequências confirmadas

Aviso foi feito pelo produtor Lorenzo di Bonaventura

Publicado em 

17 mar 2019 às 21:47

Publicado em 17 de Março de 2019 às 21:47

transformers.jpg Crédito:
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor Lorenzo Di Bonaventura deu uma boa notícia aos fãs da franquia Transformers em uma entrevista ao site japonês cinema.pia.
Segundo Bonaventura, as continuações de "Bumblebee" e "Transformers: O Último Cavaleiro" estão em desenvolvimento, mais especificamente, em fase de escrita do roteiro.
"Estamos pensando em um filme em que Optimus Prime e Bumblebee serão parceiros, mas quando colocamos ambos como protagonistas, encontrar uma forma de encaixar os humanos nessa trama fica preocupante", adiantou o produtor, em relação à continuação de "Bumblebee".
Não há confirmação sobre os diretores de cada um dos primeiros longas continuarem nas sequências dos dois filmes.

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