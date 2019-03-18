'Transformers: O Último Cavaleiro' e 'Bumblebee' têm sequências confirmadas

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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor Lorenzo Di Bonaventura deu uma boa notícia aos fãs da franquia Transformers em uma entrevista ao site japonês cinema.pia.

Segundo Bonaventura, as continuações de "Bumblebee" e "Transformers: O Último Cavaleiro" estão em desenvolvimento, mais especificamente, em fase de escrita do roteiro.

"Estamos pensando em um filme em que Optimus Prime e Bumblebee serão parceiros, mas quando colocamos ambos como protagonistas, encontrar uma forma de encaixar os humanos nessa trama fica preocupante", adiantou o produtor, em relação à continuação de "Bumblebee".