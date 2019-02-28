'Quer Mais', de MC Pocahontas, lidera preferências por hit de Carnaval

28/02/2019 - MC Pocahontas em Paris, na França, durante turnê na Europa em 2019 Crédito: Leandro Dias/Divulgação

Nem Ivete Sangalo, nem Anitta, nem Gabriel Diniz, nem Pabllo Vittar. O nome por trás do hit de Carnaval de 2019 é Viviane de Queiroz Pereira, a MC Pocahontas.

Graças à música "Quer Mais", MC Pocahontas lidera a lista de hits mais comentados do Twitter nos últimos dias. O levantamento, feito a partir da quantidade de vezes que internautas usaram a hashtag #MeuHitDoCarnaval, foi divulgado pela rede social nesta quarta-feira (27).

Lançada em novembro de 2018, "Quer Mais" é fruto de uma parceria com a também funkeira MC Mirella. Na letra, as cantoras debocham de um ex-namorado após uma "volta por cima" -"tô dando risada bem da tua cara; sentando, quicando e jogando pra trás", diz a letra da canção.

Pocahontas, a original, da Disney, é uma "princesa indígena" chamada Matoaca e conhecida pelo nome que significa "Pequena Travessa". Já a MC brasileira é evangélica, natural de Queimados (RJ), tem 24 anos e é fã de Lana Del Rey. Em comum, as duas Pocahontas têm longos cabelos pretos.

Apesar de não ser novidade no cenário da música -ela canta desde os 16 anos--, este é o primeiro Carnaval que a MC Pocahontas aparece com um hit no páreo pelo título de música de folia.

PRATA E BRONZE

Atrás de MC Pocahontas, com "Quer Mais", está o sertanejo Luan Santana com sua "Vingança", e o pop Nathan Barone com "Ô Pai", em segundo e terceiro lugar, respectivamente.