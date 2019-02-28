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MÚSICA

'Quer Mais', de MC Pocahontas, lidera preferências por hit de Carnaval

Levantamento foi feito pela rede social Twitter

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:53

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:53

28/02/2019 - MC Pocahontas em Paris, na França, durante turnê na Europa em 2019 Crédito: Leandro Dias/Divulgação
Nem Ivete Sangalo, nem Anitta, nem Gabriel Diniz, nem Pabllo Vittar. O nome por trás do hit de Carnaval de 2019 é Viviane de Queiroz Pereira, a MC Pocahontas. 
Graças à música "Quer Mais", MC Pocahontas lidera a lista de hits mais comentados do Twitter nos últimos dias. O levantamento, feito a partir da quantidade de vezes que internautas usaram a hashtag #MeuHitDoCarnaval, foi divulgado pela rede social nesta quarta-feira (27). 
Lançada em novembro de 2018, "Quer Mais" é fruto de uma parceria com a também funkeira MC Mirella. Na letra, as cantoras debocham de um ex-namorado após uma "volta por cima" -"tô dando risada bem da tua cara; sentando, quicando e jogando pra trás", diz a letra da canção. 
Pocahontas, a original, da Disney, é uma "princesa indígena" chamada Matoaca e conhecida pelo nome que significa "Pequena Travessa". Já a MC brasileira é evangélica, natural de Queimados (RJ), tem 24 anos e é fã de Lana Del Rey. Em comum, as duas Pocahontas têm longos cabelos pretos.
Apesar de não ser novidade no cenário da música -ela canta desde os 16 anos--, este é o primeiro Carnaval que a MC Pocahontas aparece com um hit no páreo pelo título de música de folia.
PRATA E BRONZE 
Atrás de MC Pocahontas, com "Quer Mais", está o sertanejo Luan Santana com sua "Vingança", e o pop Nathan Barone com "Ô Pai", em segundo e terceiro lugar, respectivamente. 
A pesquisa do Twitter ainda inclui os hits "Malévola", lançamento do trio MC Loma e as Gêmeas Lacração, e "Favela Chegou", aposta de Ludmilla para o Carnaval. 

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