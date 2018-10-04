'Malhação' exibe primeiro beijo gay entre dois garotos

Após 23 anos no ar, Malhação - Vidas Brasileiras, da Globo, exibiu, nesta quarta, 3, o primeiro beijo entre dois rapazes. A cena foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O beijo foi protagonizado pelos estudantes Michael (Pedro Vinícius) e Santiago (Giovanni Dopico). No ano passado, Malhação - Viva a Diferença já tinha mostrado o beijo lésbico entre as personagens de Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio), que chegaram a ser shippadas pelo público como 'Limantha'.

Recentemente, a novela das 6 Orgulho e Paixão, que chegou ao final no dia 24 de setembro, exibiu o primeiro beijo gay nessa faixa de horário com o casal Luccino (Juliano Laham) e Capitão Otávio (Pedro Henrique Müller).