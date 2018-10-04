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DIVERSIDADE

'Malhação' exibe primeiro beijo gay entre dois garotos

Após 23 anos no ar, novela mostrou cena nesta quarta, 3, e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 01:39

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 01:39

Após 23 anos no ar, Malhação - Vidas Brasileiras, da Globo, exibiu, nesta quarta, 3, o primeiro beijo entre dois rapazes. A cena foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.
O beijo foi protagonizado pelos estudantes Michael (Pedro Vinícius) e Santiago (Giovanni Dopico). No ano passado, Malhação - Viva a Diferença já tinha mostrado o beijo lésbico entre as personagens de Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio), que chegaram a ser shippadas pelo público como 'Limantha'.
Recentemente, a novela das 6 Orgulho e Paixão, que chegou ao final no dia 24 de setembro, exibiu o primeiro beijo gay nessa faixa de horário com o casal Luccino (Juliano Laham) e Capitão Otávio (Pedro Henrique Müller).
A cena do beijo dos personagens Michael e Santiago. O primeiro beijo gay em 23 anos de Malhação, na Globo Crédito: Reprodução/Globo

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