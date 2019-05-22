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CINEMA

'Aladdin': Will Smith usou referências de 'Um Maluco no Pedaço'

Live-action de um dos desenhos de maior sucesso da Disney estreia nesta quinta-feira

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:50

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:50

22/05/2019 - Os atores Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott no programa 'The Ellen Show' Crédito: Reprodução/EllenTube
A expectativa para a estreia da live-action de Aladdin é grande, sobretudo em relação ao papel de Will Smith: o Gênio da lâmpada. Nesta terça-feira, 21, o ator esteve no programa The Ellen Show e explicou como se apropriou de características da personagem Will, do seriado Um Maluco no Pedaço, para atuar em Aladdin.
"O que Robin (Williams) fez foi que ele pegou sua persona do stand-up (comedy) e usou essa persona. E eu fiquei tipo, ah, eu posso meio que pegar minha persona 'Maluco no Pedaço' e usar aquilo. Porque o Gênio já foi para o futuro e para o passado, então, você pode puxar referências de qualquer lugar. Então eu refleti nisso. E o hip-hop foi onde vi que poderia colocar minha própria assinatura, enquanto mantenho o valor nostálgico", declarou.
Na versão animada do clássico, Robin Williams deu vida ao Gênio e, para Will Smith, não será fácil substituí-lo. "Robin arrasou nesse filme. Ele revolucionou o que poderia ser feito nesse tipo de filme. Então, eu estava ouvindo e ouvindo e eu só pensava que eu não queria encostar nisso. Então, comecei a brincar com a música e a música foi onde encontrei meu Gênio", disse o ator.
Além dele, Mena Massoud, que interpreta Aladdin, e Naomi Scott, a Jasmine, estiveram no The Ellen Show. No fim do programa, eles participaram de uma brincadeira. Ellen apresentou o jogo "Esfregue a Lâmpada", repleto de duplo sentido.
No perfil oficial dele no Instagram, Will Smith publicou uma foto de um presente que recebeu de um fã da Coréia do Sul. "Um jornalista coreano me fez esse presente. É chamado de Okssae (Selo Real). É um selo do meu nome em coreano", explicou.

A live-action de Aladdin estreia nesta quinta-feira, 23.

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