"Venom: Tempo de Carnificina" estreia no ES; confira horários

Foto de divulgação do longa "Venom: tempo = Crédito: Divulgação/Marvel

“Venom:Tempo de Carnificina” chega aos cinemas do Espírito Santo nesta quinta-feira (07). O filme dá sequência ao “Venom”(2018), trazendo Tom Hardy de volta às telonas interpretando o jornalista Eddie Brock. Quem também entra em cena na estreia é Woody Harrelson, encarnando o serial killer Cletus Kasady, também portador de um parasita alienígena, o Carnificina.

Na trama dirigida por Andy Serkis, Brock está mudando seu relacionamento com Venom, buscando a melhor forma de lidar com o simbionte. Um ano após os ocorridos do primeiro filme, Eddie também tenta se reestabelecer como jornalista. É nesse contexto que o protagonista passa a entrevistar o personagem de Harrelson, mas o serial killer escapa das grades e o embate entre o supervilão Carnificina e o anti-herói Venom é inevitável.

O longa promete muita ação e cenas com destaque para os efeitos visuais. No ES, a sequência de Venom está sendo exibida em mais de 10 cinemas. (Confira a programação completa ao final da matéria).

Os embates ao estilo Marvel estão garantidos também por sessões de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, que segue em cartaz. Mas, para além desses títulos, é preciso lembrar da criançada. Na semana das crianças os pequenos poderão curtir “Ainbo - A Guerreira da Amazônia”; “Patrulha Canina O Filme”; “O Poderoso Chefinho 2 - Negócios de Família”; “Os Croods 2”; “Divetida Mente”; e “Snoopy e Carlie Brown - Peanuts, O Filme”. Esses dois últimos estão em exibição no Cine Jardins apenas, em Vitória.

A diversão está garantida para todas as idades e gostos, contando ainda com diversas sessões de “007- Sem Tempo para Morrer”.

Quanto à Covid-19, todos os municípios que apresentam cinemas estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 75º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, as salas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

ESTREIA

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA

112 min /Ficção científica, Ação

Direção: Andy Serkis / Elenco: Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson

Sinopse: Em "Venom - Tempo de Carnificina", depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 2 (dub)(3d): 13h. Sala 4 (dub): 16h10, 18h35, 21h. Sala 6 (dub): 15h10, 17h35. Sala 8 (dub): 14h45, 17h10, 19h35, 22h.





15h30, 18h, 20h30. 13h. 16h10, 18h35, 21h. 15h10, 17h35. 14h45, 17h10, 19h35, 22h. Cinemark Vitória, sala 3: 21h (leg); 13h35, 16h, 18h30 (dub). Sala 4 (3d): 16h40, 19h10, 21h40 (leg); 14h10 (dub). Sala 5: 22h10 (leg); 14h55, 17h20, 19h45 (dub).





21h (leg); 13h35, 16h, 18h30 (dub). 16h40, 19h10, 21h40 (leg); 14h10 (dub). 22h10 (leg); 14h55, 17h20, 19h45 (dub). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h55, 16h50, 18h45, 20h40. Sala 3 (dub): 21h. Sala 4 (dub): 18h15, 20h10. Sala 5 (dub): 19h30.





14h55, 16h50, 18h45, 20h40. 21h. 18h15, 20h10. 19h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h15, 20h10. Sala 3 (dub): 14h55, 16h50, 18h45, 20h40.





18h15, 20h10. 14h55, 16h50, 18h45, 20h40. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h (sábado a terça); 19h (3d); 17h, 21h.





15h (sábado a terça); 19h (3d); 17h, 21h. Multiplex Araújo, sala 3 (dub): 15h15, 17h20, 19h25, 21h30. Sala 4 (dub): 14h50, 16h55, 19h, 21h05. Sala 5 (dub): 15h30, 17h35, 19h40, 21h45.





15h15, 17h20, 19h25, 21h30. 14h50, 16h55, 19h, 21h05. 15h30, 17h35, 19h40, 21h45. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h15, 16h30, 18h45, 21h. Sala 2 (3d)(dub): 15h, 17h15, 19h30, 21h45. Sala 3 (dub): 13h15, 15h30, 17h45, 20h.





14h15, 16h30, 18h45, 21h. 15h, 17h15, 19h30, 21h45. 13h15, 15h30, 17h45, 20h. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h, 19h (dub); 17h, 21h (leg). Sala 4: 19h15 (leg); 21h15 (dub).





15h, 19h (dub); 17h, 21h (leg). 19h15 (leg); 21h15 (dub). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (leg): 21h30. Sala 3 (dub): 17h (3d); 19h10, 21h15.





21h30. 17h (3d); 19h10, 21h15. Cine Ritz Piúma (dub): 15h (sábado, domingo e feriado); 17h, 19h, 21h.





15h (sábado, domingo e feriado); 17h, 19h, 21h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (leg): 21h40 (exceto segunda). Sala 3: 17h (sábado, domingo e terça); 19h (exceto segunda); 21h (dub)(3d)(exceto segunda).





21h40 (exceto segunda). 17h (sábado, domingo e terça); 19h (exceto segunda); 21h (dub)(3d)(exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h, 19h, 21h.





17h, 19h, 21h. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h, 21h (exceto segunda); 17h, 19h, 21h (domingo).





19h, 21h (exceto segunda); 17h, 19h, 21h (domingo). Cine Via Sul (dub): 18h30, 20h30.





18h30, 20h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 17h, 19h, 21h. Sala 3 (dub(3d): 20h.





17h, 19h, 21h. 20h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 19h30, 21h30. Sala 3 (dub): 15h, 19h, 21h (2d); 17h (3d). Sala 5 (dub): 16h, 18h, 20h. Sala 6 (dub): 18h30, 20h30.

O HOMEM QUE VENDEU SUA PELE

108 min /Drama

Direção: Kaouther Ben Hania / Elenco: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw

Sinopse: "O Homem que Vendeu sua Pele" é a história de Sam Ali (Yahya Mahayni), um jovem e impulsivo sírio que deixou seu país, pelo Líbano, para escapar da guerra. Almejando viajar para a Europa e viver com o amor de sua vida, ele aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, transformando seu próprio corpo em uma linda e prestigiosa obra de arte.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 15h (quinta e sexta); 18h45.

SOB AS ESCADAS DE PARIS

112 min /Comédia dramática, Drama, Comédia

Direção: Claus Drexel / Elenco: Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

Sinopse: Em"Sob as Escadas de Paris" Christine (Catherine Frot) mora nas ruas de Paris e sua rotina é dividida entre visitar centros de distribuição gratuita de alimentos e vagar de um canto para outro. Um dia, em uma noite de inverno, ela conhece o pequeno Suli (Mahamadou Yaffa), soluçando na frente do abrigo. Juntos, eles embarcam em uma jornada para encontrar a mãe do garotinho.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 15h30 (quinta e sexta), 19h20.

FÁTIMA: A HISTÓRIA DE UM MILAGRE

113 min / Drama, Histórico

Direção: Marco Pontecorvo/ Elenco: Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga

Sinopse: Em "Fátima – A História de um Milagre", em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares de peregrinação.

HORÁRIO:

Multiplex Mestre Alvaro, sala 2 (leg): 15h45.

EM CARTAZ

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

163 min /Ação, Suspense, Espionagem

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: Em "007 - Sem Tempo Para Morrer, depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era para ser apenas uma missão de resgate de um cientista acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 14h10, 17h40, 21h10. Sala 5 (dub): 17h15, 20h45. Sala 6 (dub): 20h.





14h10, 17h40, 21h10. 17h15, 20h45. 20h. Cinemark Vitória, sala 1: 20h30 (leg); 17h (dub). Sala 2: 21h05 (leg); 17h30 (dub)(3d). Sala 6 (dub): 14h30, 18h.





20h30 (leg); 17h (dub). 21h05 (leg); 17h30 (dub)(3d). 14h30, 18h. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h45, 20h. Sala 2 (dub): 21h.





16h45, 20h. 21h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 17h, 20h. Sala 3 (dub): 18h. Sala 4 (dub): 15h15.





17h, 20h. 18h. 15h15. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 17h30, 20h45.





14h, 17h30, 20h45. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 15h10, 18h20 (dub); 21h25. Sala 3 (leg): 19h35.





15h10, 18h20 (dub); 21h25. 19h35. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub)(3d): 20h. Sala 4: 17h30 (dub); 20h30 (leg).





20h. 17h30 (dub); 20h30 (leg). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 18h30 (exceto segunda).





18h30 (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 20h45.





20h45. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 17h30, 20h30.





17h30, 20h30. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h, 18h15, 21h30.

AINBO - A GUERREIRA DA AMAZÔNIA

84 min /Animação, Aventura, Família

Direção: Richard Claus / Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman

Sinopse: Ainbo nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na floresta Amazônica. Um dia, ele descobre que sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos. A garota enfrenta a missão de reverter essa destruição e extinguir a maldade dos Yakuruna, a escuridão que habita o coração de pessoas gananciosas.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h. Sala 4 (dub): 14h.





13h. 14h. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 13h10, 15h20.





13h10, 15h20. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h45. Sala 5 (dub): 13h30 (sábado, domingo e terça).





14h45. 13h30 (sábado, domingo e terça). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h45, 18h15.





13h45, 18h15. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 16h.





16h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 15h40, 17h10, 19h.





15h40, 17h10, 19h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30.

CRY MACHO

104 min /Drama, Faroeste

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: "Cry Macho - O Caminho Para a Redenção" conta a história de Mike Milo (Clint Eastwood), um ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado, que, em 1979, aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer Rafa (Eduardo Minett), o jovem filho desse homem, de volta do México para casa. A dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cavaleiro cansado do mundo pode encontrar seu próprio senso de redenção ensinando ao menino o que significa ser um bom homem.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h50.

DNA

90 min /Drama

Direção: Maïwenn / Elenco: Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

Sinopse: Em "DNA", acompanhamos a história de Neige, uma mulher divorciada e mãe de três crianças que visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 17h40.

MEU FIM SEU COMEÇO

111 min /Drama, Romance, Fantasia

Direção: Mariko Minoguchi / Elenco: Saskia Rosendahl, Julius Feldmeier, Edin Hasanovic

Sinopse: Em "Meu Fim Seu Começo", Nora (Saskia Rosendahl) é uma jovem que trabalha em um surpermercado e tem uma vida entediante. Um dia, ela conhece Natan (Edin Hasanovic) e os dois começam um romance intenso. Mas Nora não consegue se livrar do sentimento que os dois já se conheciam. E aos poucos essa sensação de deja vu vai se tornando uma incontrolável paranóia. Você já conheceu alguém que acha que já conhece?

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h45.

EM CARTAZ

A ABELHINHA MAYA E O OVO DOURADO

88 min / Animação, Família, Aventura

Direção: Alexs Stadermann, Noel Cleary / Elenco: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Tess Meyer

Sinopse: No terceiro filme de Maya a Abelinha, Maya e seu melhor amigo Willi são recrutados para uma missão ultrassecreta: cuidar da semente sagrada. Maya e Willie então se unem com Arnie e Barnie para entregar a semente em um novo lar, no top da misteriosa Montanha Bonsai. Mas tudo dá errado quando uma das "sementes" quebra e uma princesinha aparece da semente, deixando Maya e Willie surpresos. A missão agora passa a ser uma grande aventura cheia de caçadores de recompensa, bandidos e inimigos até devolver a princesinha perdida ao seu lar. Durante a jornada, Willie desobre algo em si mesmo que nunca achava que poderia fazer: se tornar protetor da princesinha perdida. Mas Maya também tem que aprender que confiança não é apenas uma palavra mas algo a ser conquistado.

HORÁRIOS





Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h40.





15h40. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h.

A CASA SOMBRIA

108 min / Suspense, Terror, Fantasia

Direção: David Bruckner/ Elenco: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit

Sinopse: Em "A Casa Sombria", lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca Hall) vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver.

HORÁRIOS





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 17h20.

ESCAPE ROOM 2 - TENSÃO MÁXIMA

85 min / Terror, Suspense

Direção: Adam Robitel / Elenco: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel

Sinopse: Em "Escape Room 2", trabalhar em equipe é a única forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para conseguirem escapar dos cômodos repletos de armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas.

HORÁRIOS





Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 20h30.

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 15h. Sala 7 (dub): 16h15.





15h. 16h15. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 14h40.





14h40. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 13h45 (sábado, domingo e terça).





13h45 (sábado, domingo e terça). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h10.





15h10. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h10.





15h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 16h.





16h. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 17h30.





17h30. Cine Jardins, sala 2 (dub): 16h10 (sábado a quarta).





16h10 (sábado a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 16h50 (exceto segunda).





16h50 (exceto segunda). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h (sábado a terça); 17h.





15h (sábado a terça); 17h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 15h40, 17h10.





15h40, 17h10. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h15.





16h15. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 17h (exceto segunda).





17h (exceto segunda). Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h15.



16h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 14h30, 16h30.

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 18h30, 21h30.





18h30, 21h30. Cinemark Vitória, sala 6 (dub): 21h30.





21h30. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 18h15.





18h15. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 15h30.





15h30. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 20h30.





20h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 19h.





19h. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h15.





20h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h20, 18h.

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila velha, sala 7 (dub): 13h40.





13h40. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h15 (sábado a quarta).





14h15 (sábado a quarta). Multiplex Mestre Alvaro, sala 3 (dub): 13h (sábado, domingo e terça).





13h (sábado, domingo e terça). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h30.





17h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 15h20 (sábado, domingo e segunda).



OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 15h30 (sábado e domingo).





DIVERTIDA MENTE

95 min /Animação, Comédia, Família

Direção: Miá Mello, Otaviano Costa, Dani Calabresa

Sinopse: Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em San Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza. A líder deles é Alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com que ela e Tristeza sejam expelidas para fora do local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle - e, enquanto isto não acontece, a vida da garota muda radicalmente.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (dub): 13h50 (sábado a quarta).

SNOOPY E CHARLIE BRWON - PEANUTS, O FILME

88 min /Animação, Família, Aventura

Direção: Steve Martino / Elenco: Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi

Sinopse: Em "DNA", acompanhamos a história de Neige, uma mulher divorciada e mãe de três crianças que visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (dub): 13h50 (sábado a quarta).

MULHERES DIVINAS

96 min /Drama, Comédia

Direção: Petra Biondina Volpe / Elenco: Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf

Sinopse: Suíça, 1971. A jovem dona de casa Nora (Marie Leuenberger) vive com seu marido e seus dois filhos numa pequena aldeia. Até então sua vida era tranquila e não tinha sido afetada com as grandes revoltas sociais e o movimento de 1968, mas, é aí que Nora começa a fazer campanha pelo direito de voto das mulheres.