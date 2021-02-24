Confira os filmes em cartaz no ES de 25 de fevereiro a 3 de março

PRÉ-ESTREIA
- A VIÚVA DAS SOMBRAS
- 80 min/ Terror
- Direção: Ivan Minin/ Elenco: Viktoria Potemina, Anastasiia Gribova, Margarita Bychkova
- Sinopse: Baseado em eventos reais, o terror conta a história de um grupo de voluntários que entra em uma densa floresta para resgatar um adolescente desaparecido. Nesse mesmo lugar, diversas pessoas sumiram nas últimas três décadas, e apenas alguns corpos foram encontrados, todos nus. A comunicação com a base fora da mata é interrompida misteriosamente. Sem sucesso na busca pelo jovem, eventos sobrenaturais acontecem e a equipe começa acreditar na lenda local que diz existir espíritos sombrios que levam as pessoas.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 2: 21h45 (exceto sexta, domingo e terça); 21h45 (dub)(apenas sexta, domingo e terça).
- Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 22h20.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 18h50, 20h50 (exceto sábado e domingo); 21h10 (apenas sábado e domingo).
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h30, 19h20.
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h30.
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h40, 20h30.
- Cinépolis Moxuara Cariacica (dub): 19h30.
- Cine Araújo Serra, sala 2 (dub): 19h, 21h.
- Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h15, 20h.
ESTREIA
- DEPOIS A LOUCA SOU EU
- 86 min/ Comédia Dramática
- Direção: Julia Rezende / Elenco: Débora Falabella, Débora Lamm, Yara de Novaes
- Sinopse: Desde a infância, Dani (Débora Falabella) lida com todo tipo de crise de ansiedade. Já adulta, ela recorre a terapias e medicações para conviver não só com Sílvia (Yara de Novaes), sua mãe superprotetora, mas todos os demais que a cercam. Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Tati Bernardi.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 7: 14h05, 16h25, 18h50.
- Cinemark Vila Velha, sala 4: 17h15, 19h40, 22h10.
- Cinépolis Moxuara Cariacica: 14h30, 17h.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h, 18h20.
- JUDAS E O MESSIAS NEGRO
- 126 min/ Biografia, Drama
- Direção:Shaka King / Elenco: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen
- Sinopse: A história de ascensão e queda de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), o ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O’Neal (LaKeith Stanfield) acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 18h30.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20, 18h, 20h40.
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 19h10, 21h40.
- BILLIE EILISH: THE WORLD'S A LITTLE BLURRY
- 150 min/ Documentário
- Direção: R.J.Cutler
- Sinopse: Este documentário traz um olhar profundamente íntimo sobre a extraordinária adolescente Billie Eilish. O premiado cineasta R.J. Cutler acompanha a artista em turnê, no palco e em casa com sua família durante a gravação do álbum que mudou a sua vida.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 8: 19h30 (sexta e sábado).
- Cinemark Vila Velha, sala 3: 19h30 (sexta e segunda).
EM CARTAZ
- MONSTER HUNTER
- 93 min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Paul W.S. Anderson / Elenco: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.
- Sinopse: Baseado no jogo da Capcom chamado Monster Hunter, por trás do mundo que conhecemos, existe um perigoso universo, com bestas gigantes e monstros perigosos que governam com total feracidade. Quando uma tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade para esse mundo, os soldados ficam em choque, descobrindo que o novo ambiente é o hostil lar de diversas criaturas perigosas, imunes ao seu poder de fogo. Batalhando por suas vidas, a unidade precisará de um milagre para se salvar da fúria desse inóspito novo local.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 3: 16h55, 22h05; 14h20, 19h30 (dub).
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 15h30, 18h10, 21h. Sala 2: 22h (sexta e sábado); 14h, 16h40, 19h10 (dub); 22h (dub) (exceto sexta e sábado). Sala 8 (dub): 20h30 (domingo, segunda, terça e quarta).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h. Sala 2 (dub): 15h30, 20h. Sala 4 (dub): 16h, 18h15, 20h30.
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 16h40, 19h, 21h20.
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h, 21h.
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 18h, 20h15.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h20, 18h40, 21h. Sala 7 (dub): 15h40, 18h10, 20h30.
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 3: 17h20 (dub); 21h20.
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h, 18h, 20h.
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 16h, 18h, 20h.
- Cinépolis Moxuara Cariacica (dub): 15h30, 18h30, 20h, 21h.
- Cine Araújo Serra, sala 1 (dub): 18h, 20h15. Sala 3 (dub): 16h30, 19h, 21h15.
- Cine Unimed, sala 3 (dub): 17h, 19h20.
- DOCE ENTARDECER NA TOSCANA
- 96 min / Drama
- Direção: Jacek Borcuch / Elenco: Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Vincent Riotta
- Sinopse: Com a chegada de um novo imigrante na cidade, Maria, uma mãe de família tem sua vida virada de cabeça para baixo. Conforme ela se relaciona com o rapaz, um cenário de terrorismo começa a se desenrolar na, até então, calma região da Toscana.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 16h20.
- NOTRE DAME
- 90 min / Comédia, Drama
- Direção: Valérie Donzelli/ Elenco: Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca
- Sinopse: "Notre Dame" é uma comédia sobre segundos casamentos e fracassos. Nele, Maud (Valérie Donzelli) ganha a oportunidade de reformar a icônica Notre Dame, enquanto questões pessoais e profissionais se afloram, gerando uma grande e cômica tensão.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 1: 20h50.
- MUITO BARULHO POR NADA
- 109 min / Drama, Romance
- Direção: Joss Whedon / Elenco: Amy Acker, Alexis Denisof, Clark Gregg
- Sinopse: Leonato (Clark Gregg) é o governador de Messina e pai da bela Hero (Jillian Morgese). Quando eles recebem a visita do amigo Don Pedro (Reed Diamond), que retornava de uma guerra acompanhado do irmão rebelde Don John (Sean Maher) e ainda dois policiais, Benedick (Alexis Denisof) e Claudio (Fran Kranz), este último se apaixona perdidamente pela jovem. Enquanto isso, Benedick tenta esconder o interesse que nutre pela sobrinha do político, Beatrice (Amy Acker), que faz o mesmo. Enquanto os amigos tentam aproximar os dois, o malvado irmão do nobre guerreiro arma uma conspiração para atrapalhar os planos de casamento dos jovens pombinhos Hero e Claudio e parece ter conseguido, mas um fato inesperado poderá ajudar essa história a ter um final feliz.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 20h45.
- MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DE NERVOS
- 95 min / Comédia dramática
- Direção: Pedro Almodóvar / Elenco: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano
- Sinopse: Em Madri, Pepa Marcos (Carmen Maura), uma atriz que está grávida mas ninguém sabe, é abandonada por Ivan (Fernando Guillén), seu amante, e se desespera tentando encontrá-lo. Ela recebe a visita de Candela (María Barranco), uma amiga que se apaixonou por um desconhecido e agora que descobre que o amado é um terrorista xiita, temendo ser presa. A mulher de Ivan descobre a traição do marido e tenta matá-lo. Pepa quer fazer de tudo para salvar a vida de Ivan.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 18h50.
- PEQUENA MISS SUNSHINE
- 108 min / Comédia, Drama
- Direção: Jonathan Dayton, Valerie Faris/ Elenco: Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano
- Sinopse: Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai desenvolveu um método de auto-ajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, a desajeitada Olive (Abigail Breslin), é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para atravessar o país numa kombi amarela enferrujada.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h55.
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 20h40 (exceto sexta e segunda). Sala 7 (dub): 19h50.
- MULHER MARAVILHA 1984
- 151 min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 7: 21h15 (dub)(exceto sexta, domingo e terça); 21h15 (sexta, domingo e terça). Sala 8: 20h15 (quinta-feira).
- Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 21h.
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 20h.
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 19h.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 20h25.
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h40.
- Cine Araújo Serra, sala 2 (dub): 16h .
- Cinépolis Moxuara Cariacica (dub): 16h30.
- Cine Unimed, sala 1 (dub): 19h40.
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h.
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h.
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h10.
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 16h10 (sábado e domingo).
- SEM SAÍDA
- 92 min / Suspense, Terror
- Direção: Will Wernick / Elenco: Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker
- Sinopse: Uma personalidade das mídias sociais viaja com seus amigos para Moscou para conseguir novos conteúdos para o seu bem-sucedido vlog. Sempre ultrapassando os limites e atendendo a um público crescente, eles entram em um mundo de mistério e perigo. Quando as linhas entre a vida real e as mídias sociais são borradas, o grupo deve lutar para escapar e sobreviver.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h10.
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 20h30.
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 21h30.
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (quinta, sexta, sábado e domingo).
- Cine Unimed, sala 1 (dub): 20h15.
- TOM & JERRY - O FILME
- 91 min/Animação, Comédia, Aventura
- Direção: Tim Story
- Sinopse: Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 14h, 16h30, 19h10. Sala 8 (dub): 14h30, 17h (exceto quinta-feira); 15h, 17h40 (quinta-feira).
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 14h10, 16h50 (sexta e segunda); 15h10, 17h50 (exceto sexta e segunda). Sala 7 (dub): 14h40, 17h20. Sala 8 (dub): 15h40, 18h20.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30.
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10, 19h10.
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 19h.
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h45.
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (quinta, sexta, sábado e domingo).
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h50, 18h05, 20h20. Sala 4 (dub): 19h (apenas sábado e domingo).
- Cinemagic Norte Sul, sala1 (dub): 15h30, 17h30, 19h30. Sala 4 (dub): 15h, 17h.
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h30, 17h30, 19h30.
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 15h30, 17h30, 19h30.
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h.
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 16h30, 18h45. Sala 2 (dub): 17h45. Sala 6 (dub): 15h, 17h15, 19h30.
- Cinépolis Moxuara Cariacica (dub): 14h, 14h45, 17h15, 19h45.
- Cine Araújo Serra, sala 1 (dub): 16h. Sala 4 (dub): 17h45, 20h (todos os dias); 15h30 (sábado e domingo).
- Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h.
- SCOOBY - O FILME
- 84 min/Animação, Comédia, Família
- Direção: Tony Cervone/ Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: "SCOOBY! O Filme" é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed, sala 2 (dub): 17h30.