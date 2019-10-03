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Festa

“Vixe Mainha” vai levar axé capixaba no sábado (12/10) para a Serra

Flávia Mendonça, Fernanda Pádua e DJs se apresentam no Spettus Club

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 15:24

Publicado em 

03 out 2019 às 15:24
Flávia Mendonça Crédito: Victor de Prá

Quando?

Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 19h.

Onde?

Spettus Club. Rua João Germano de Melo, Jacaraípe, Serra.

Quanto?

R$ 10 (promocional); R$ 250 (consumação). Ingressos à venda no site.

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