“Vixe Mainha” vai levar axé capixaba no sábado (12/10) para a Serra

Quando?
Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 19h.
Onde?
Spettus Club. Rua João Germano de Melo, Jacaraípe, Serra.
Quanto?
R$ 10 (promocional); R$ 250 (consumação). Ingressos à venda no site.
Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 15:24
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