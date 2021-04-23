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Terça-feira (27/04) contará com live de grupo Quinta Essentia

A apresentação faz parte do Festival de música Histórica, que contará com mais duas apresentações no dia; confira a programação

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:21

Publicado em 

23 abr 2021 às 17:21

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Festival de Música Histórica

Iniciado no dia 26 de abril e indo até  28 do mesmo mês, o evento apresentará ao todo nove concertos que serão transmitidos diretamente da centenária Igreja N.Sra. de Lourdes, na colônia suíça de Helvétia, no interior de São Paulo. Suas exibições ocorrem no canal no YouTube Facebook da Direção Cultural. Confira a programação do dia: 

TEATRO

Novo (A)Normal

Espetáculo interativo virtual com transmissão de 30 de março a 29 de abril, terças e quintas, às 21h e 22h. Ele é exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.

Tabule: A Casa Caiu

Monólogo virtual com texto, direção e atuação de Júnior Lopes. Suas transmissões ocorrem às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Duração: 60 minutos.

A Genealogia Celeste de uma Dança

Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.

Cuidado Quando For Falar de Mim

Espetáculo virtual de Ricardo Santos reúne relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.

INFANTIL

O Rato Platinado

Espetáculo virtual com direção de Jhoao Júnnior e atuação de Lucas Valadares. Temporada: 23 a 28 de abril, às 16h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: livre.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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