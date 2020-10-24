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A banda Detonautas fará apresentação digital no sábado (31)

A programação do dia também  contará com espetáculos de teatros digitais, como "Não Conta Para Os Meus Pais "; confira a agenda

Publicado em 

23 out 2020 às 21:24

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 21:24

Detonautas
A banda Detonautas Crédito: Bruno Kaiuca/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Multicultural

Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua

Idealizado por DJ Donna, com Karol Conká como embaixadora, a iniciativa tem por objetivo reivindicar o protagonismo das mulheres na cultura de rua. Sua programação vai de  29 de outubro a 1 de novembro, contando com oficinas, bate-papos, shows e DJ sets aconte. Suas transmissões serão feitas através do canal no YouTube do festival. Confira as atrações do dia:

Live Musical 

Detonautas

Bruna Caram canta Gonzaguinha

Mohammed Alidu

Alzira e Iara Rennó

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc. 

Live Solidária Canopus - Di Paullo e Paulino; Paraná e Gian; e Giovani

Pabllo Vittar

Às 9h, no canal da cantora na Twitch. A live de Halloween promete durar 18h, contando com a participação de: Flower Boy ; Ela Minus; Kelly Lee Owens Kitty Su; Likwid; Jayda G ; Kim Petras ; e outros. 

Teatro

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020

Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada umas delas no site Sympla

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: entre R$ 20 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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