A banda Detonautas fará apresentação digital no sábado (31)

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Multicultural
Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua
Idealizado por DJ Donna, com Karol Conká como embaixadora, a iniciativa tem por objetivo reivindicar o protagonismo das mulheres na cultura de rua. Sua programação vai de 29 de outubro a 1 de novembro, contando com oficinas, bate-papos, shows e DJ sets aconte. Suas transmissões serão feitas através do canal no YouTube do festival. Confira as atrações do dia:
Live Musical
Detonautas
Bruna Caram canta Gonzaguinha
Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
Mohammed Alidu
Alzira e Iara Rennó
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.
Live Solidária Canopus - Di Paullo e Paulino; Paraná e Gian; e Giovani
Às 19h, no canal no YouTube do cantor Paraná.
Pabllo Vittar
Às 9h, no canal da cantora na Twitch. A live de Halloween promete durar 18h, contando com a participação de: Flower Boy ; Ela Minus; Kelly Lee Owens Kitty Su; Likwid; Jayda G ; Kim Petras ; e outros.
Teatro
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020
Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada umas delas no site Sympla.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: entre R$ 20 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.