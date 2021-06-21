Domingo (27/06) será agitado por live da banda Calcinha Preta

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MÚSICA
Calcinha Preta
A banda se apresenta às 18h, em seu canal no YouTube e no canal Mansão Forró.
Filipe Fantin
O cantor se apresenta às 20h, no canal no YouTube da Paróquia São Pedro Baixo Guandu, levando música e bate-papo.
São João de Todos
O evento conta com apresentações virtuais de Eric Land, Lipe Lucena, Luan Estilizado e outros. Sua transmissão ocorre às 17h, no canal no YouTube Sua Música.
São João Sinfônico
A live da Orquestra Sinfônica da Bahia contará com a participação especial de Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Mariana Aydar, Bule-Bule, João Cavalcanti e Marcelo Caldi. Sua transmissão ocorre às 11h, no canal no YouTube do teatro Castro Alves.
André Prando
O cantor apresenta a sua tradicional live de domingo, às 20h, em seu canal no YouTube. No repertório, canções autorais.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival que teve início dia 25 de junho e segue até 25 de junho reúne artistas locais em transmissões no canal no YouTube da Secult ES e da IBCA, além de exibição na TVE. Confira a programação deste domingo (27), que tem início a partir das 18h:
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Uma Peça Para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Insônia Titus Macbeth
Espetáculo virtual com dramaturgia de Sérgio Roveri e André Guerreiro Lopes. Temporada: 19 a 30 de junho, às 20h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.