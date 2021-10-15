Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Banda Eva se apresenta em Vitória no sábado (23/10)

A programação também contará com shows de Diney e TZ da Coronel; confira a agenda

Publicado em 

15 out 2021 às 19:33

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:33

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Banda Eva

A partir das 18h, no Na Vista (Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória). Ingresso: R$ 100 (individual, meia, lote 5); R$ 200 (individual, inteira, lote 5); R$ 100 (individual, meia solidária, lote 1). Venda: no site Le Billet.  

Sué + Leley

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Filipe Fantin

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40. Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651.

Halloween Psicodelico

Com Aztech, Arca, Sdjie, Sine Wave e Insanity Sound. A partir das 23h, no Correria Music Bar (Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha). Ingresso: R$ 10 (geral, meia, lote 1); R$ 20 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

TZ da Coronel

A partir das 14h, na Escola de Samba Pega no Samba (R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória). Ingresso: R$ 60 (setor único, meia, lote 3); R$ 120 (setor único, inteira, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Marcus Rauta + Freelance + Alan Vieira

Mais Sheep e djs Sanchez, Mestyre e Leo Conde. A partir das 17h, no Skye (Av. Munir Hilal, 100, Praia da Costa, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket.

Mad Max

Com Djs Chamun, Matheus Garreto, Isa Hunka e Igor Gramlik. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop br, hits, electropop e 150 BPM. Ingresso: R$ 30 (on-line, lote 1); R$ 40 (on-line, lote 2); R$ 50 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

2k

Com Djs Wallace Breciani, Biba, Tonico, Edpo, Marlon e Temponi. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: summer eletro hits, pop 2000. Ingresso: R$ 30. Venda: na portaria do evento.

Dj Cabral + Gabriel & Higino + Alex Salles

A partir das 20h, no Hangar Gastrobar (Colina de Laranjeiras, Serra). Ingresso: R$ 30. Venda: no site Lets Events.

Diney

Mais grupo Primeira Classe. A partir 19h, no Gordinho Sambão (Gordinho Sambão , Avenida Antônio Pinto de Aguiar). Ingresso: R$ 40 (pista, inteira, lote 1); R$ 20 (pista, meia, lote 1); R$ 80 (camarote, inteira, lote 1); R$ 40 (camarote, meia, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18.

Love Sessions

Com Djs Groove Dlight, Liu e Zuffo. A partir das 18h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 90 (geral, meia, lote 40; R$ 180 (geral, inteira, lote 4). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Festival de Música Primavera Teresense

Evento que contará com shows e apresentações culturais até novembro, na Praça da Cultura (que inclui toda a área no entorno da Secretaria de Turismo e Cultura) e na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer. Este sábado (23), será de shows com Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA, a partir das 14h, na Praça Primo Sancio, Rua do Lazer. 

Bota a Base 4ª edição

Com Uclã, Bero, Beleite, Tibery, Lukão, Perotz, Edin, Lc do tb e Fabrini. A partir das 22h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 50 (geral, meia, lote 1); R$ 100 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket

ESPECIAL

DKN Retrô

Evento que comemora Dia Nacional da Kombi, na Prainha, em Vila Velha.Entrada: 1kg de alimento não perecível. Confira a programação do sábado (23):

MÚSICA AO VIVO

Fábio Pinel

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Betto Luck & Lais Duarte

A partir das 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Metropole

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.

Wesley Guittar

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, pop e rock nacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Sheep & Parafina

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Chains Of Soul + LoudWire

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Mary Amaral e banda

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, jazz, bossa e samba. Informações: (27) 3025-1516.

Banda DuBalaio

A partir das 20h, no Boteco Floricultura (Av. Edvaldo Lima, 366, Nova Almeida, Serra). Repertório variado.

Raphael Morais

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). No repertório, pop rock. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Rayanne Meira

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Hot4teachers

A partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, rock. Informações: (27) 99249-8543. Couvert: R$ 20.

Edson Freitas + Humberto Campos

A partir das 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba e MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Samba da Lu

A partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Adilio Diniz

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Pedro & Lucas + Bruno & Matteus + Dj sacode

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Jackson Lima + Lilian Lomeu

A partir das 18h, no Pinguim Music Bar (Av. Dr. Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha). Informações: (27) 99914-1321.

Luau do Casanova + Cadu Caruzo + Dj Nelson Abelha

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

Wagner Rocha & Wilson Ferreira

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

Enredadas - Um Caminho Através do Tempo

Obras em bordados sobre câncer de mama desenvolvidas pelas participantes do projeto "Fazendo Arte". Aberta de modo gratuito e livre até o dia 29 de outubro. Segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10 às 14h. Exposição ocorre na Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro - antiga sede da Capitania dos Portos). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados