Confira as lives que irão agitar a quinta-feira, 25 de junho

Lives Musicais
Yvison Pessoa
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Bruna Fulô
Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Dora Dalvi.
Banda Pelados em Sanja
Às 20h, no canal no YouTube da banda e em seu perfil no Facebook. Com apresentação de Silvão Santos.
Saxafonista Sergio Rouver
Às 20h, no perfil no Instagram do músico. No repertório sucessos dos anos 70 e 80.
Viva Raul!
Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas. A apresentação é parte da semana de atrações online em homenagem ao 75º aniversário do cantor Raul Seixas. (20h) Bate-papo “A Lei de Thelema antes e depois do Raul” com Frater QVIF, mediação de Vitor Cei; (21h) Música com Marcos Monteiro.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no canal no YouTube do músico. Cantando músicas autorais.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Arraiá Macaco
Com Targino Godim, Léo Estakazero e Adelmario Coelho. Às 22h, no canal no YouTube da Macaco Gordo.
Cantora Bivolt
Às 20h, em seu canal no YouTube. A apresentação será a estreia virtual do seu primeiro álbum "Bivolt".
Festival São João
Às 20h, no canal no YouTube GKAY. As atrações da live serão Dorgival Dantas, Preta Gil, Solange Almeida e Elba Ramalho. O evento online promete além da música, comidas típicas feitas pelos artistas e conversas.
Emicida
Às 21h, o cantor estará se apresentando em seu canal no YouTube.
John Legend
Às 19h, no canal no YouTube do cantor. A apresentação é dedicada ao seu novo disco, "Bigger Love".
Rodrigo Teaser (Tributo ao Michael Jackson)
Às 20h, no canal no YouTube do artista.
Wilian Nascimento
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Clara Martod
Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
Sandro DJ
Às 20h, em seu canal no YouTube.
Live Can't Cancel Pride
Às 22h, no canal no YouTube da Iheartradio. Com participações de peso: Adam Lambert; Ben Platt; Katy Perry; Kim Petras; Melissa Etherridge; Ricky Martin; e SIA.
Arraiá da Manu
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis a partir desta quinta-feira (25):