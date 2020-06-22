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Confira as lives que irão agitar a quinta-feira, 25 de junho

Entre os destaques estão os shows de  Adelmario Coelho e Teresa Cristina

Publicado em 

22 jun 2020 às 17:52

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 17:52

Adelmario Coelho
Adelmario Coelho irá se apresentar nessa quinta-feira (25) na live "Arraiá Macaco" Crédito: Reprodução/ Facebook Adelmario Coelho

Lives Musicais 

Yvison Pessoa

Bruna Fulô

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Dora Dalvi. 

Banda Pelados em Sanja

Às 20h, no canal no YouTube da banda e em seu perfil no Facebook. Com apresentação de Silvão Santos.  

Saxafonista Sergio Rouver

Às 20h, no perfil no Instagram do músico. No repertório sucessos dos anos 70 e 80. 

Viva Raul!

Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas. A apresentação é parte da semana de atrações online em homenagem ao 75º aniversário do cantor Raul Seixas. (20h) Bate-papo “A Lei de Thelema antes e depois do Raul” com Frater QVIF, mediação de Vitor Cei; (21h) Música com Marcos Monteiro. 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no canal no YouTube do músico. Cantando músicas autorais. 

Teresa Cristina

Arraiá Macaco

Com Targino Godim, Léo Estakazero e Adelmario Coelho. Às 22h, no canal no YouTube da Macaco Gordo

Cantora Bivolt

Às 20h, em seu canal no YouTube. A apresentação será a estreia virtual do seu primeiro álbum "Bivolt". 

Festival São João

Às 20h, no canal no YouTube GKAY. As atrações da live serão Dorgival Dantas, Preta Gil, Solange Almeida e Elba Ramalho. O evento online promete além da música, comidas típicas feitas pelos artistas e conversas. 

Emicida

Às 21h, o cantor estará se apresentando em seu canal no YouTube.

John Legend

Às 19h, no canal no YouTube do cantor. A apresentação é dedicada ao seu novo disco, "Bigger Love". 

Rodrigo Teaser (Tributo ao Michael Jackson)

Wilian Nascimento

Às 20h, no canal no YouTube do cantor

Clara Martod

Às 16h, no canal no YouTube da cantora

Sandro DJ

Às 20h, em seu canal no YouTube.

Live Can't Cancel Pride

Às 22h, no canal no YouTube da Iheartradio. Com participações de peso: Adam Lambert; Ben Platt; Katy Perry; Kim Petras; Melissa Etherridge; Ricky Martin; e SIA.

Arraiá da Manu

Às 20h, no canal no YouTube da cantora

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis a partir desta quinta-feira (25):

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