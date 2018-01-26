Ensaios técnicos do Sambão do Povo vão mudar no ano que vem

A escola de samba Andaraí fez o ensaio técnico na noite desta quarta-feira (24), no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Carnaval do ano que vem não vai ser igual a este que ainda vai passar. A Liesge resolveu cercar com grades a área de concentração durante o ensaio técnico das agremiações. A Liga das Escolas de Samba não quer que se repita a invasão que ocorreu na semana passada na armação das escolas, que foi invadida por muitos ambulantes e por pessoas que não tinham nada a ver com o desfile.

É de graça

A invasão acabou atrasando os ensaios, que terminaram de madrugada. Populares e camelôs ficaram ao lado de passistas e até da bateria, atrapalhando as escolas. Os ensaios, entretanto, continuarão a ser abertos ao público e gratuitos.

Quo vadis?

Os partidos de esquerda vivem um dilema: ou não lançam candidatos a presidente da República esperando a liberação de Lula pela Justiça ou partem para as urnas diante das remotas possibilidades de o líder petista ser candidato.

O preferido

Max Filho (PSDB) ainda não desistiu de convencer o deputado estadual Hércules Silveira (PMDB) a se candidatar a deputado federal. O prefeito de Vila Velha quer um aliado forte para derrotar Neucimar Fraga (PSD) e Rodney Miranda (DEM).

Julgamento é cultura

No julgamento de Lula em Porto Alegre foram citados Monteiro Lobato, Padre Antônio Vieira, Camões e Dostoievski.

Brincando e faturando

Segundo projeção do Ministério do Turismo, o carnaval deste ano injetará R$ 11 bilhões na economia brasileira.

A Ufes infantil

Uma postagem da Ufes no Instagram está dando o que falar. Na imagem publicada, no monitor do computador diante do Cebolinha está escrito “Vem ‘pla’ Ufes”. Refere-se à escolha do Sisu 2018. Teve gente que achou “fofo”; outros, “de mau gosto”.

O ciclo da honestidade

Empresário capixaba anunciou um produto num site de vendas, um comprador pediu pra testar, o vendedor mandou ele levar. O comprador, surpreso, levou o produto, testou, aprovou e pagou tudo. Simples assim.

Carnaval chegando

A crise vai acabar daqui a alguns dias.

Chega!

Agora é hora de a Justiça promover sua autolimpeza. Que o Supremo acabe logo com o famigerado auxílio-moradia.

Alô, Assembleia!

Vai voltar das férias como Poder Legislativo ou como extensão do Executivo?

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MINIENTREVISTA

"NÃO ESTOU INSATISFEITO COM O MEU SALÁRIO"

Eleito vereador de Vitória na primeira eleição que disputou, Denninho Silva (PPS) faz sua autocrítica e avalia a gestão do prefeito.

No primeiro ano do seu mandato, o sr. subiu à tribuna da Câmara e reclamou do salário de R$ 8 mil e da ausência de outros benefícios. Continua insatisfeito?

O vereador na Capital é quem custeia todas suas despesas de mandato. Porém, parte dessa fala deu margem a essa interpretação. Com pouco mais de R$ 6 mil líquidos, além de custear todas minhas despesas pessoais e de mandato, ainda apoio 17 projetos sociais. Portanto, nunca existiu insatisfação, apenas uma fala deslocada transformada em notícia.

O sr. fez críticas violentas ao secretário municipal de Segurança e ao vice-prefeito Sérgio Sá, a quem acusou de “fanfarrão”. As críticas estão mantidas?

As críticas foram pontuais e sempre existirão. Após esses episódios, conversamos e me desculpei pelos excessos.

De zero a dez, que nota o sr. dá a Luciano Rezende, seu aliado?

O prefeito diz que uma gestão se constrói com base em três pilares: sugestão, crítica e elogio. Como aliado, busco sempre pautar nossas ações nesse sentido. Dou 8.

O sr. eliminou 20 kg em poucos meses. É mais fácil perder peso ou manter o apoio do seu eleitor?