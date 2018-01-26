Ensaios técnicos do Sambão do Povo vão mudar no ano que vem

A escola de samba Andaraí fez o ensaio técnico na noite desta quarta-feira (24), no Sambão do Povo, em VitóriaCrédito: Ricardo Medeiros
O Carnaval do ano que vem não vai ser igual a este que ainda vai passar. A Liesge resolveu cercar com grades a área de concentração durante o ensaio técnico das agremiações. A Liga das Escolas de Samba não quer que se repita a invasão que ocorreu na semana passada na armação das escolas, que foi invadida por muitos ambulantes e por pessoas que não tinham nada a ver com o desfile.
É de graça
A invasão acabou atrasando os ensaios, que terminaram de madrugada. Populares e camelôs ficaram ao lado de passistas e até da bateria, atrapalhando as escolas. Os ensaios, entretanto, continuarão a ser abertos ao público e gratuitos.
Quo vadis?
Os partidos de esquerda vivem um dilema: ou não lançam candidatos a presidente da República esperando a liberação de Lula pela Justiça ou partem para as urnas diante das remotas possibilidades de o líder petista ser candidato.
O preferido
Max Filho (PSDB) ainda não desistiu de convencer o deputado estadual Hércules Silveira (PMDB) a se candidatar a deputado federal. O prefeito de Vila Velha quer um aliado forte para derrotar Neucimar Fraga (PSD) e Rodney Miranda (DEM).
Julgamento é cultura
No julgamento de Lula em Porto Alegre foram citados Monteiro Lobato, Padre Antônio Vieira, Camões e Dostoievski.
Brincando e faturando
Segundo projeção do Ministério do Turismo, o carnaval deste ano injetará R$ 11 bilhões na economia brasileira.
A Ufes infantil
Uma postagem da Ufes no Instagram está dando o que falar. Na imagem publicada, no monitor do computador diante do Cebolinha está escrito “Vem ‘pla’ Ufes”. Refere-se à escolha do Sisu 2018. Teve gente que achou “fofo”; outros, “de mau gosto”.
O ciclo da honestidade
Empresário capixaba anunciou um produto num site de vendas, um comprador pediu pra testar, o vendedor mandou ele levar. O comprador, surpreso, levou o produto, testou, aprovou e pagou tudo. Simples assim.
Carnaval chegando
A crise vai acabar daqui a alguns dias.
Chega!
Agora é hora de a Justiça promover sua autolimpeza. Que o Supremo acabe logo com o famigerado auxílio-moradia.
Alô, Assembleia!
Vai voltar das férias como Poder Legislativo ou como extensão do Executivo?
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MINIENTREVISTA
"NÃO ESTOU INSATISFEITO COM O MEU SALÁRIO"
Eleito vereador de Vitória na primeira eleição que disputou, Denninho Silva (PPS) faz sua autocrítica e avalia a gestão do prefeito.
No primeiro ano do seu mandato, o sr. subiu à tribuna da Câmara e reclamou do salário de R$ 8 mil e da ausência de outros benefícios. Continua insatisfeito?
O vereador na Capital é quem custeia todas suas despesas de mandato. Porém, parte dessa fala deu margem a essa interpretação. Com pouco mais de R$ 6 mil líquidos, além de custear todas minhas despesas pessoais e de mandato, ainda apoio 17 projetos sociais. Portanto, nunca existiu insatisfação, apenas uma fala deslocada transformada em notícia.
O sr. fez críticas violentas ao secretário municipal de Segurança e ao vice-prefeito Sérgio Sá, a quem acusou de “fanfarrão”. As críticas estão mantidas?
As críticas foram pontuais e sempre existirão. Após esses episódios, conversamos e me desculpei pelos excessos.
De zero a dez, que nota o sr. dá a Luciano Rezende, seu aliado?
O prefeito diz que uma gestão se constrói com base em três pilares: sugestão, crítica e elogio. Como aliado, busco sempre pautar nossas ações nesse sentido. Dou 8.
O sr. eliminou 20 kg em poucos meses. É mais fácil perder peso ou manter o apoio do seu eleitor?
A questão do peso envolve um histórico familiar triste. Há 11 anos, minha mãe faleceu com obesidade pesando 180 kg. Já a manutenção da confiança do meu eleitor é um esforço diário, que tenho buscado honrar.
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.